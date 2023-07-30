Daily Express: 2000 украинских солдат в Британии готовятся отвоевать Крым

Более 2 тысяч украинских военных проходят обучение в Великобритании с целью принять участие в операциях по отвоеванию у России аннексированного Крыма. Об этом в воскресенье сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на источники. Официально об этом не сообщалось, хотя известно, что украинские военные проходят обучение в том числе в Британии.

Утверждается, что полигон оборудован в Дартмуре в графстве Девон на юго-западе Англии. Он закрыт для посещения и для прессы. Британские специалисты помогают в подготовке "элитного спецназа" украинских сил, который, как утверждается, должен оказаться "на острие" будущей операции в Крыму, в то время как другие силы будут помогать вспомогательными операциями.

Как пишет Daily Express, операция будет включать в себя удары с воздуха и моря, а также по земле. Важную роль в ней должны сыграть ракеты дальнего радиуса действия, поставляемые в том числе Великобританией. "Украинские спецназовцы будут использовать технику для подрыва и паралича российских войск", - пишет издание. Утверждается, что операция начнётся "до Рождества", то есть до конца 2023 года.

"Операция по отвоеванию Крыма будет операцией по развертыванию многочисленных атак на российские войска... Мы можем научить их нашей тактике и показать, как пользоваться техникой, но успех будет зависеть от способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности", – цитирует издание свой источник, который оно называет высокопоставленным представителем британского командования.

Официальный Лондон и Киев публикацию не комментировали.

Представители властей Украины не раз заявляли, что целью кампании является освобождение всех территорий в международно признанных границах страны, то есть и аннексированного в 2014 году Крыма. При этом звучали предположения и о том, что целью нынешнего наступления украинских сил является прорыв к Азовскому морю и ликвидация так называемого сухопутного коридора из России в Крым, а непосредственно на полуостров украинские войска в ближайшее время заходить не будут. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов на днях, однако, заявил, что украинские военные "скоро" будут в Крыму.

За почти два месяца активных боевых действий в Херсонской и Запорожской областях украинским военным не удалось прорвать основную линию обороны российских сил и создать угрозу прорыва в Крым. Наступательные действия, однако, продолжаются. Наносятся и удары по российским военным объектам в Крыму.

Российские официальные лица утверждают, что Крым надёжно защищён, а Украина успеха не добьётся. При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в воскресенье вновь пригрозил ядерным ударом в случае, если Украине удастся отвоевать какие-то территории, которые Россия считает своими.