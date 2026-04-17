Дамаск: переговоры с Израилем идут, но упираются в военное присутствие

Сирийский лидер Ахмед аш-Шара заявил в интервью Anadolu, что переговоры с Израилем не зашли в тупик, но сталкиваются с серьёзными трудностями. По его словам, ключевым препятствием остаётся стремление Израиля сохранять военное присутствие на сирийской территории. При этом Дамаск, по словам аш-Шараа, серьёзно настроен на достижение соглашения о безопасности ради региональной стабильности.

Кроме того, в интервью сирийский лидер призвал страны Ближнего Востока активнее использовать логистические возможности Сирии на фоне кризиса, вызванного конфликтом США и Ирана.

"Сирия – это безопасный коридор и альтернативный маршрут для поставок энергоносителей", – заявил Аш-Шараа.

По его словам, уже сейчас часть иракской нефти перенаправляется через сирийские порты, а географическое положение страны позволяет связать поставки между Персидским заливом, Турцией и Средиземным морем.

Аш-Шараа отдельно выделил стратегический проект "Четыре моря", который должен объединить логистику Каспийского, Средиземного и Красного морей, а также Персидского залива через территории Азербайджана, Сирии и Турции.

По оценке Аш-Шараа, реализация проекта позволит снизить логистические издержки и создать устойчивые альтернативные маршруты, включая поставки в обход Ормузского пролива.