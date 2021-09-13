Даниил Медведев впервые выиграл турнир Большого шлема

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США (US Open), обыграв в финале первую ракетку мира, серба Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Медведев стал третьим в истории россиянином, выигравшим мужской турнир Большого шлема. Ранее то же самое, но по два раза, удавалось только Евгению Кафельникову и Марату Сафину. Последний раз это произошло в 2005 году. Тогда на Открытом чемпионате Австралии победил Марат Сафин.

Сейчас в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)25-летний Медведев занимает второе место. В его активе 12 титулов в одиночном разряде. В 2019 году в финале US Open он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах. В прошлом году Медведев дошел до полуфинала турнира.



В 2021 году он также играл в финале Открытого чемпионата Австралии, где уступил Джоковичу в трёх сетах.

Вчера в Нью-Йорке Медведев не дал 34-летнему Джоковичу стать первым с 1969 года теннисистом, сумевшим в течение одного сезона стать чемпионом всех четырех главных теннисных чемпионатов в мужском одиночном разряде. Последний раз завоевать Большой шлем в мужском теннисе смог в 1969 году Род Лейвер. Этот легендарный австралийский теннисист, которому сейчас 83 года, в воскресенье наблюдал за сражением Джоковича и Медведева, сообщает Би-би-си.

После матча, обращаясь к Джоковичу, Медведев сказал : "Я никому этого еще не говорил, но для меня ты — лучший в мире за всю историю".