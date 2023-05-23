Данные о потерях РДК пока не подтверждены

Минобороны России заявило 23 мая, что в ходе операции против вооруженных отрядов, вторгшихся в Белгородскую область с территории Украины, было убито более 70 их бойцов и уничтожено большое количество боевой техники и транспортных средств. С таким заявлением выступило 23 мая Министерство обороны РФ. В российских телеграм-каналах были распространены видео на которых изображены тела убитых людей в камуфляжной форме.

Русский добровольческий корпус (РДК), который вместе с другим формированием российских граждан, воюющем на стороне ВСУ – легионом "Свобода России" – взял на себя ответственность за вторжение. РДК выступил с опровержением сведений, представленных Минобороны РФ. РДК утверждает, что "потерь нет", а на телах, показанных в сетях – иной камуфляж, нежели тот, который носят члены корпуса – "пиксель", а не "мультикам".

Подтвердить или опровергнуть из независимых источников заявления МО РФ и утверждения РДК на момент опубликования этой новости не было возможным.

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