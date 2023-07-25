Дарье Треповой предъявили окончательное обвинение

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой по делу об убийстве провоенного блогера Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СК Александра Бастрыкина. Против Треповой расследуется дело о теракте.

В мае МВД России объявило в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, которого считают организатором убийства Татарского.

По версии следствия, Денисов, находясь в России, собрал информацию о Татарском, а затем передал 26-летней петербурженке Дарье Треповой статуэтку со взрывчаткой. 2 апреля девушка принесла её на встречу с блогером в кафе Street Food Bar № 1, где и произошел взрыв. Татарский погиб, десятки человек получили ранения.