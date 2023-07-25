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Дарье Треповой предъявили окончательное обвинение

Дарья Трепова

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой по делу об убийстве провоенного блогера Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СК Александра Бастрыкина. Против Треповой расследуется дело о теракте.

В мае МВД России объявило в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, которого считают организатором убийства Татарского.

По версии следствия, Денисов, находясь в России, собрал информацию о Татарском, а затем передал 26-летней петербурженке Дарье Треповой статуэтку со взрывчаткой. 2 апреля девушка принесла её на встречу с блогером в кафе Street Food Bar № 1, где и произошел взрыв. Татарский погиб, десятки человек получили ранения.

  • Дарью Трепову внесли в реестр экстремистов и террористов. Под домашний арест поместили знакомого петербурженки Дмитрия Касинцева, в квартире которого она укрылась после взрыва. Юрий Денисов, по версии ФСБ, улетел в Турцию.
  • Ведомство также утверждает, что Денисов и Трепова пошли на убийство провоенного блогера после "неоднократных призывов" руководителей основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией - Леонида Волкова и Ивана Жданова. Доказательств своих слов спецслужба не предоставляет. Соратники оппозиционера отвергли эти обвинения.

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