Дарья Навальная в Женеве приняла премию, которой удостоен её отец

Дарья Навальная, 20-летняя дочь оппозиционера Алексея Навального, выступила на Женевском форуме активистов, отстаивающих права человека. Форум собирается ежегодно в преддверии очередной сессии Совета ООН по правам человека. В этом году 47-я сессия Совета пройдёт в Женеве с 21 июня по 15 июля.
Дарья Навальная получила Премию мужества, присужденную ее отцу, находящемуся в заключении. В своём записанном на видео выступлении дочь Алексея Навального, в частности, сказала:
"Вы должны были смотреть на моего отца, а не на меня, но он находится в российской тюрьме. Он потратил всю жизнь на борьбу с коррупцией и отстаивание прав и свобод человека, таких как свобода слова, свобода выражения политических взглядов, право на протест и на участие в выборах, - сказала Навальная". По её словам, эти очень важные ценности отсутствуют в России.
(Полный текст перевода обращения на русский язык публикует телеканал "Дождь")
Организаторы формума в письме Леониду Волкову, соратнику Алексея Навального, подчеркнули, что решили вручить премию оппозиционеру "за невероятную смелость в отстаивании справедливости и прав человека".
Би-би-си приводит краткую хронику основых событий, предшествовавших аресту Алексея Навального и приведших его к лишению свободы:
- В августе прошлого года Навальный, находившийся без сознания, был госпитализирован в омскую больницу с симптомами отравления и вскоре доставлен на лечение в Германию.
- Эксперты военной немецкой лаборатории нашли в организме оппозиционера следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Российские власти отрицают причастность к отравлению Навального, а также сам факт отравления.
- 17 января 2021 года Навальный вернулся из Германию в Россию. В аэропорту Шереметьево он был задержан. ФСИН объявила, что Навальный неднократно нарушал испытательный срок по делу "Ив Роше" и потребовала изменить ему условный срок наказания на реальный.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Согласно решению суда, политик должен провести в колонии в общей сложности два года и восемь месяцев.
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