"Давали отпор СССР – будем противостоять талибам". Афганское сопротивление

Улицы Кабула и других городов Афганистана 9 сентября заполнили граффити и портреты Ахмада Шаха Масуда – человека, ставшего символом афганского сопротивления не только советским войскам, но и талибам. Его убийство 20 лет назад членами "Аль-Каиды" произошло за два дня до серии терактов в США 11 сентября 2001 года.

Сын Ахмада Шаха – Ахмад Масуд – еще неделю назад отрицал взятие под контроль "Талибаном" (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) провинции Панджшер – последнего региона Афганистана, сопротивлявшегося талибам после вывода из страны войск США и их союзников.

Фотографии, сделанные западными журналистами в конце августа, документируют, что верные Масуду силы продолжают сопротивление. 22 августа Ахмад Масуд заявил в интервью: "Мы давали отпор СССР – будем противостоять и "Талибану".

Эта короткая фраза отсылает к событиям времен советской войны в Афганистане. Тогда отец основателя и лидера нынешнего Национального фронта сопротивления Афганистана Ахмад Шах Масуд противостоял советским войскам в Афганистане и подконтрольному им правительству Демократической республики Афганистан (ДРА). Панджшерское ущелье советские войска и ДРА пытались взять под контроль несколько раз. Речь идет о стратегической местности рядом с Кабулом, по которой проходит дорога. Во время той давней войны по ущелью осуществлялось в том числе снабжение советских войск в Афганистане. С конца 1970-х и в 1980-х годах советское командование несколько раз пыталось очистить ущелье от контролировавших его сил Ахмада Шаха Масуда, но этого ни разу не удавалось. В исторических материалах об Афганской войне говорится о том, что у вооруженных сил СССР никогда не было задачи полностью взять ущелье под контроль, однако, несмотря на эту интерпретацию, операции в Панджшерском ущелье продолжались постоянно с разницей в несколько лет. И каждая из них завершалась большими потерями, в то время как после недолгой передышки верные Масуду силы все равно возвращались и снова укрепляли свои позиции. 18 советских военнослужащих, участвовавших в Панджшерских операциях, удостоены звания Герой Советского Союза. При этом силы Масуда со временем увеличивались, и к 1989 году достигли 13 тысяч человек. К середине 1980-х они контролировали не только районы, прилегающие к Панджшерскому ущелью, но и еще несколько – в северных провинциях Афганистана.

После вывода советских войск из страны Ахмад Шах Масуд занял пост министра обороны Исламского государства Афганистан, возникшего в 1992 году и просуществовавшего до военной операции "Несокрушимая свобода", ставшей ответом на теракты 11 сентября 2001 года, организованные "Аль-Каидой". Этой террористической организации позволили обосноваться в Афганистане талибы, находившиеся тогда у власти в Кабуле. Их взятие под контроль части Афганистана произошло в 1996 году, после этого Ахмад Шах Масуд покинул свой пост в правительстве и сформировал Объединенный фронт (Северный альянс), контролировавший до трети территории страны. Жизнь в этих регионах была другой – здесь не действовали жесткие правила, введенные талибами на подконтрольной им территории страны. В северные регионы, где действовали силы Ахмада Шаха Масуда, бежали и многие афганцы, не желавшие жить по жестким законам шариата. Масуд объяснял свою позицию тем, что не только желает больших свобод для женщин, но и что его взгляды расходятся с тоталитарными представлениями о жизни в стране, имевшимися у талибов. Силы Ахмада Шаха Масуда в том числе держали в заложниках иностранных наемников, которые прибывали для осуществления джихада в ту часть Афганистана, которая находилась под контролем талибов.

Когда Масуд был убит членами "Аль-Каиды", его сыну было 12 лет. Теперь он стал лидером подобного фронта, какой основал его отец.

Последнее сообщение, появившееся на официальной странице Ахмада Масуда в фейсбуке, датировано 6 сентября. В обращении он говорит, что движение "Талибан" не изменит своих методов правления, и призывает афганцев вступить в движение сопротивления, так как оно, по его словам, все еще не прекратило своего существования. С тех пор сообщений о судьбе Масуда не поступало. За день до этого лидер Национального фронта сопротивления писал, что готов на мирные переговоры с талибами: "НФС предлагает талибам прекратить свои вооруженные атаки на Панджшер, Андараб (район провинции Баглан. – Прим. РС), Парван и Капису (провинции в Афганистане. – Прим. РС) и вывести свои силы из Панджшера и Андараба. Взамен НФС будет изо всех сил стремиться к тому, чтобы избежать дальнейшей вооруженной эскалации". Тем не менее, судя по его последующим призывам не прекращать сопротивляться талибам, это предложение не было услышано.

Афганцы по всему миру уверены, что сопротивление в Панджшере продолжается и что сообщение талибов, которое они распространили неделю назад об установлении полного контроля над территорией Афганистана, не соответствует действительности. Десятки людей публикуют в социальных сетях сообщения в поддержку Национального фронта сопротивления, среди них французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви, опубликовавший в твиттере фотографию, на которой он год назад снят вместе с Ахмадом Масудом в Афганистане.

9 сентября пресс-секретарь Масуда, Али Майсам Назари, заявил, что и Масуд, и исполняющий обязанности президента Исламской Республики Афганистан (что оспаривается талибами) Амрулла Салех находятся в Афганистане в безопасном месте. Назари также опроверг сообщения о том, что талибы полностью контролируют провинцию Панджшер, заявив, что 60 процентов территории все еще находятся под контролем Национального фронта сопротивления, при этом силы НФС вывели войска из некоторых районов провинции. Четыре дня назад один из членов НФС Камал Алам снова подтвердил, что талибы контролируют большую часть Панджшера, но не всю территорию провинции.