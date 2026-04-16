Давление Трампа. Лондон не расстается с одной из последних колоний

После критики со стороны Дональда Трампа Великобритания заявила, что "приостанавливает план по отказу от своего суверенитета" над островами Чагос в центре Индийского океана, на которых расположена стратегически важная британская и американская военная база. Соглашение о передаче архипелага, которым Великобритания владеет со времен колониальной эпохи, Республике Маврикий оказалось под угрозой с января, когда американский президент назвал этот план деколонизации "великой глупостью". После начала войны США и Израиля с Ираном американская база на Диего-Гарсия, крупнейшем острове архипелага, приобрела для Трампа особое значение.

Весной 2026 года весь архипелаг Чагос, одно из последних колониальных владений европейской державы в мире, и особенно остров Диего-Гарсия превратились в ключевой стратегический плацдарм вооруженных сил США. Вследствие этого Чагос впервые в своей истории стал прямой целью вооруженного нападения – со стороны Ирана.

При этом Маврикий десятилетиями оспаривает британское владение Чагосом, называя его незаконной оккупацией и наследием колониализма. В 2019 году Генассамблея ООН и Международный суд признали претензии Маврикия законными. Ради строительства большой американской базы на Маврикий в 1960–70-х годах было принудительно выселено все население архипелага, и вопрос их возвращения остается одним из самых болезненных.

Авиабаза на Диего-Гарсия используется ВВС и ВМС США для размещения тяжелых стратегических бомбардировщиков, включая B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, задействованных в операции "Эпическая ярость" для нанесения ударов по ядерным и военным объектам Ирана. 21 марта 2026 года Иран в ответ выпустил по Диего-Гарсия две баллистические ракеты средней дальности. Это была беспрецедентная атака на объект, находящийся на расстоянии около 4 тысяч километров от иранских границ. Ракеты не достигли цели – одна упала в море, вторая была перехвачена зенитной противоракетой с американского эсминца.

На Диего-Гарсия после Второй мировой войны располагается База поддержки ВМС Министерства обороны Великобритании, давно переданная Лондоном в аренду Военно-морским силам США. Население всего архипелага Чагос в последние десятилетия постоянно составляют лишь британские и американские военные (обычно не менее 4 тысяч военнослужащих). Местного населения тут не осталось.

После того как в 1814 году по итогам наполеоновских войн принадлежность островов Чагос окончательно была закреплена за Великобританией, они вошли в состав британской колонии Маврикий. Потом британцы стали основывать на острове кокосовые плантации, для работы на которых привозили черных рабов из Африки.

После окончания Второй мировой войны, по мере развития процессов деколонизации и обретения независимости все большим количеством государств "третьего мира", американские военные опасались, что доступ США к зарубежным базам сокращается, по сравнению с растущими возможностями их противников в "холодной войне", СССР и КНР. Пентагон был крайне обеспокоен тем, что в случае военных действий в Индийском океане войска НАТО лишатся доступа в регион через Суэцкий канал и Малаккский пролив – следовательно, ВМС США в Индийском океане срочно требовалась своя постоянная крупная база.

Крупнейший остров Диего-Гарсия в составе архипелага Чагос оказался самой перспективной точкой для такой базы. Он обладал военным потенциалом (уже имеющийся аэродром и отличная якорная стоянка), политическими преимуществами (небольшое население и административный статус британской территории) и стратегическим центральным расположением – примерно в 3 тысячах километров как от Баб-эль-Мандебского пролива на южном входе в Красное море, так и от Малаккского пролива, соединяющего Индийский океан с Южно-Китайским морем. При этом Великобритания во время Второй мировой уже построила на Диего-Гарсия собственную небольшую базу, и британские войска оставались там до конца войны.

В 1961 году Вашингтон в ходе секретных переговоров предложил Лондону отделить архипелаг Чагос от британского Маврикия, чтобы создать новую территорию, которая обеспечила бы США и Великобритании международные юридические права на размещение там своих баз в будущие годы. В окончательном соглашении американское правительство согласилось выплатить Великобритании около 14 миллионов долларов (половину необходимых средств) за создание "Британской Территории в Индийском океане".

12 марта 1968 года Маврикий получил независимость. Однако ранее, в ноябре 1965 года, Великобритания, в нарушение Декларации ООН № 1514 "О предоставлении независимости колониальным странам и народам", гарантирующей территориальную целостность колоний и их право на независимость, приняла закон "О Британской Территории в Индийском океане", по которому Чагос отторгался от Маврикия и оставался под британским контролем.

С тех пор база на Диего-Гарсии служит опорным пунктом для многих американских региональных операций. В 2016 году американская аренда была продлена до 2036 года. На острове расположен огромный аэродром с взлетно-посадочными полосами достаточной длины для крупных военных самолетов, масштабные хранилища топлива и радиолокационные установки. А также глубоководный порт, способный пополнять запасы и обеспечивать техническое обслуживание крупных военно-морских кораблей, включая авианосцы и атомные подводные лодки, с множеством современных пирсов и доков.

Диего-Гарсия стал критически важной точкой для воздушных кампаний США во время войн в Персидском заливе 1991 года и в Ираке 2003 года. В начале 2000-х годов с этой базы США наносили авиаудары в Афганистане по талибам и "Аль-Каиде". Также было много сообщений о возможной роли Диего-Гарсии как секретной базы ЦРУ во время "войны с террором", а в 2024 и 2025 годах Пентагон использовал остров для проведения операций против хуситов в Йемене.

Однако отделение Великобританией архипелага Чагос от Маврикия не признается международным сообществом, и в документах ООН архипелаг фигурирует в качестве части Маврикия. Согласно конституции Республики Маврикий, архипелаг Чагос, включая остров Диего-Гарсия, является частью ее административно-территориальной единицы Внешние острова Маврикия.

К 1960-м годам на расположенном примерно в 500 километрах к югу от Мальдивских островов архипелаге, в составе которого входят около 60 мелких островков и атоллов, жили около 2 тысяч чагосцев – потомков рабов, завезенных в XIX веке. В 1966–1973 годах британские власти насильно депортировали их на Маврикий и Сейшельские острова, правда, с выплатой компенсации. В 2000 году Высокий суд Англии признал выселение чагосцев незаконным, однако 16 ноября 2016 года МИД Великобритании подтвердил действие запрета на возвращение коренных жителей на архипелаг.

В ответ правительство Маврикия заявило о планах обратиться в Международный суд ООН. В июне 2017 года Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов (только США, в первое президентство Дональда Трампа, выступили против) поддержала резолюцию, предложенную Маврикием о необходимости обращения в Международный суд ООН по вопросу о правовом статусе архипелага Чагоса. В итоге 25 февраля 2019 года Международный Суд вынес консультативное заключение относительно Правовых последствий отделения архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году. При этом Международный Суд тринадцатью голосами против одного заключил, что:

С учетом норм международного права процесс деколонизации Маврикия не был законно завершен, когда после отделения архипелага Чагос эта страна обрела независимость в 1968 году;

Соединенное Королевство обязано прекратить управлять архипелагом Чагос как можно скорее;

Все государства-члены обязаны сотрудничать с ООН в целях завершения деколонизации Маврикия.

Тем не менее, Великобритания при поддержке США долго не признавала эти претензии Маврикия и игнорировала призывы ООН к возвращению ему островов. В том же 2019 году Генеральная ассамблея ООН вновь потребовала от Лондона в течение полугода вывести с островов Чагос свою администрацию. Против резолюции вновь проголосовали лишь шесть государств: Австралия, Великобритания, Венгрия, Мальдивы, Израиль и США, 56 стран воздержались, 116 выступили за. После этого Лондон заявил, что согласен на деколонизацию, но "только после того, как архипелаг перестанет ему требоваться в целях обороны". Позиция Великобритании и США определялась в основном лишь тем фактом, что на острове Диего-Гарсия расположена военная база США.

3 октября 2024 года между Великобританией и Маврикием все же было достигнуто политическое соглашение о передаче архипелага Чагос, включая остров Диего-Гарсия, под суверенитет Маврикия, и 22 мая 2025 года они подписали соответствующее соглашение. Согласно ему, Великобритания возьмет потом один лишь остров Диего-Гарсия в аренду сроком на 99 лет, и будет выплачивать за это Маврикию каждый год в среднем 101 миллион фунтов стерлингов в течение всего этого срока.

Однако война с Ираном принципиально все изменила, став официальным поводом для администрации Дональда Трампа потребовать от Лондона остановить передачу суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию. Президент США в январе назвал заключенное соглашение "актом величайшей глупости", подчеркнув, что база на Диего-Гарсия "жизненно необходима американским вооруженными силам для сдерживания иранского режима".

В результате британское правительство отложило законопроект о передаче суверенитета над архипелагом на неопределенный срок. При этом изначально премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказал Трампу в использовании базы для наступательных ударов по Ирану, опасаясь нарушения международного права. Но позже позиция Лондона быстро смягчилась. Американским военным было разрешено использовать Диего-Гарсия для "конкретных и ограниченных оборонительных целей" – включая удары по ракетным пусковым установкам Ирана, угрожающим судоходству в Ормузском проливе.

Как пишут многие западные СМИ, Стармер был вынужден неохотно пойти на этот шаг, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений с администрацией Дональда Трампа – который первоначально и сам поддерживал соглашение Лондона с Маврикием по островам Чагос, но потом кардинально поменял свое мнение в разгар собственной попытки приобрести у Дании Гренландию, против чего совместно выступили Великобритания и другие союзники США по НАТО.

В итоге окончательная судьба архипелага остается совершенно неопределенной из-за изменившейся геополитической обстановки и позиции ключевых союзников Лондона – который пока сохраняет за собой права на одно из последних остающихся в современном мире колониальных владений. В очередном заявлении 13 апреля британское правительство назвало базу на острове Диего-Гарсия "ключевым стратегическим военным объектом как для Великобритании, так и для США", добавив, что обеспечение ее военных возможностей и оперативной безопасности "еще надолго останется главным приоритетом" как для Лондона, так и для Вашингтона.