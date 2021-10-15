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"Даже дверь не открою!" Многие россияне боятся переписи населения

Житель Республики Алтай во время переписи населения в отдаленных регионах России, которая началась в апреле 2021 года. В большей части страны перепись начинается 15 октября Photo: TASS

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, в том числе и в цифровом формате: помимо переписи на дому россияне смогут заполнить электронный переписной лист на портале "Госуслуг" или прийти на переписной участок на базе МФЦ. Несмотря на расширившийся список возможностей, многие жители России с недоверием относятся к идее проводить перепись в пандемию.

По данным опроса портала SuperJob, 19% россиян вообще не собираются участвовать в переписи. Корреспонденты телеканала "Настоящее Время" поговорили с отказчиками и узнали у демографов, обоснованы ли опасения таких людей.

"Значит, и мы повернемся спиной"

"Для меня и тогда была непонятна цель этой переписи: один человек мог в разных местах жительства переписаться, а другой вообще не переписывался", – рассуждает Галина Горчакова-Мякотина из Владимирской области. В 2010 году она поработала переписчиком населения и с тех пор разочаровалась в этой государственной процедуре. В предстоящей переписи Галина участвовать не хочет:

"Для чего мною было записано столько информации "со слов"? – продолжает она. – Если это только со слов, а люди могут себя хоть как "обозвать" – то нет гарантии того, что все будут переписаны. Я приходила переписывать, а когда прощалась, мне говорили, что "внук и сейчас, и в общаге, и у подруги" [переписался]. Под разными Ф.И.О. Поэтому, когда я сейчас узнала о переписи, посмеялась, и все".

Ольга Соловей из Санкт-Петербурга с Галиной не знакома, но в переписи участвовать тоже не будет. Причиной называет собственное недоверие государству.

"Я не верю и не доверяю правительству своей страны! – не скрывает она. – Все коррумпировано, и вокруг одно вранье. В садик без взятки не попасть, в нормальную школу тоже, в налогах мелкий бизнес утопили – уже захлебываемся! В бесплатной медицине хамство, некомпетентность, кроме "зеленки" и бахил за деньги, ничего нет. Страна просто в руинах. Я коренной житель Санкт-Петербурга, родилась и выросла тут. Я не хочу помогать такому государству, не хочу прилагать никаких усилий для него. Моя позиция – быть взаимной к такому правительству: как они ко мне, так и я к ним!"

Переписчица и жительница поселка Островное Свердловской области
Переписчица и жительница поселка Островное Свердловской области

Юрий Фокин из Петрозаводска, по его собственным словам, "даже дверь не откроет" переписчикам. Он недоумевает, почему "запретов по коронавирусу море, а переписчикам можно" ходить из одной квартиры в другую. При этом сам Фокин не привит, коронавирусом тоже не болел.

"Я не боюсь заразиться, тут дело в отношении нашего государства, – говорит он. – Если надо – пандемию "отменяют", как с выборами. Так что же, она сейчас опять "в отпуске" будет? Смысл этой растраты бюджетных денег? У нас есть миграционная служба, паспортный стол, ЗАГС! Крутят народом как хотят! Значит, и мы повернемся спиной".

Про то, почему он не прививался, Юрий говорит неохотно. Считает, что решение о вакцинации – личное дело каждого.

"Про вакцинацию ничего не буду говорить, право за каждым! – уверен он. – Просто не хочу, чтобы мне что-то навязывали, тем более заставляли. Буду дома сидеть, уколоть не дам!"

Еще одна отказчица, Ольга Королева из Тюмени, – сторонница идей "Граждан СССР". Она, как и другие ее единомышленники, отрицает распад Советского Союза и не хочет действовать по правилам "несуществующего" государства:

"Моя позиция проста – моя родина СССР, никакой другой непонятной организации типа "Российской Федерации" или ООО "Россия", я не доверяю, – говорит она. – Не считаю нужным участвовать в незаконных офертах не пойми кого".

Переписчица в поселке Островное Свердловской области, апрель 2021 года
Переписчица в поселке Островное Свердловской области, апрель 2021 года

"В одних и тех же регионах степень вранья очень похожа"

Настороженное отношение к переписям в России было всегда, уверен Сергей Захаров, директор Института демографии А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ. Недоверие, на его взгляд, у людей возникает из-за непонимания "самого феномена переписи".

"Даже первая перепись Российской империи в 1897 году не обошлась без таких проблем: люди уходили в леса, чтобы только не быть переписанными, – говорит он. – И это повторялось потом во всех последующих – советских в том числе – переписях, то в большей, то в меньшей степени. Так что эта проблема не нова, и я не могу сказать, что она сильно обострилась за последние два-три десятилетия. Думаю, что пропорция тех, кто категорически не согласен с участием в переписи, едва ли как-то изменилась".

Цифра в 19% отказчиков сильно преувеличена, полагает независимый демограф Алексей Ракша. Во время прошлой переписи, в 2010 году, только у пяти процентов россиян "не было контакта с переписчиком" – например, кого-то могли не застать дома.

"Из них около 1 миллиона – это были отказники, – говорит Ракша. – Цифра SuperJob ни о чем: если бы такое исследование проходило раз в 10 лет, перед каждой переписью – мы могли бы сравнивать. Мы же не знаем, какая выборка была у этого исследования, она была явно нерепрезентативна. И сколько вообще существует этот портал, были ли там похожие исследования хотя бы лет пять назад? У нас нет динамики, цифра вырвана из контекста и сама по себе ни о чем не говорит".

Переписчица в селе Яйлю во время переписи населения в отдаленных территориях Республики Алтай, июнь 2021 года
Переписчица в селе Яйлю во время переписи населения в отдаленных территориях Республики Алтай, июнь 2021 года

При этом Ракше "очень страшно" за грядущую перепись. Демограф считает, что она была недостаточно анонсирована в СМИ. Также специалиста насторожило то, что у него не получилось стать переписчиком. Демографу на его заявку попросту не ответили.

"Я отправил письмо, отправил еще раз, долго ждал – три недели... Позвонил: они где-то там нашли мое письмо, сказали: "Перезвоним" – и не перезванивают. Видимо, работников им хватает. Хотя в прошлый раз работников в Москве катастрофически не хватало. И я не понимаю, что должно было измениться. В 2010-м зарплата переписчика была 5 тысяч, сейчас 18. Сопоставимо с инфляцией и изменением номинальных зарплат за эти годы. Наверняка людей сгоняют административно – а это значит, что качество переписи может опять быть плохим".

С другой стороны, перепись цифровизируется, добавляет он. Это может частично решить проблему недостоверных данных – но только в том случае, если переписчики и контролеры будут выполнять свою работу добросовестно.

"На прошлой переписи в 2010 году в Москве мало кто хотел работать, поэтому студентов зачастую заставляли быть переписчиками под страхом отчисления, несдачи сессии, проблем, – говорит Алексей Ракша. – Некоторые переписчики, преимущественно студенты, брали пачки переписных листов, шли к себе в общагу и придумывали людей просто из головы. Таких людей чаще "рисовали" с круглым возрастом и круглой датой рождения, потому что человеческий мозг так устроен, что зацикливается на круглых цифрах. И, к сожалению, в 2010 году совпал круглый год возраста и круглая дата рождения. Это была проблема: мы получили по Москве огромную возрастную аккумуляцию – это ситуация, когда на круглые числа возраста или года рождения приходится больше людей, чем на соседние года рождения или возраст. То есть людей в возрасте 30 лет намного больше, чем в возрасте 29 лет и 31 [года]. Это потом очень помешало и до сих пор мешает делать расчеты и даже отразилось на всей стране. Насколько я знаю, [в эту перепись] у контролера в онлайн-режиме видно, сколько людей сейчас переписывают, где сейчас находится по геотегу переписчик с планшетом, какого возраста и пола людей сейчас переписали... Поэтому та проблема – студенты-переписчики, фантазирующие в общаге, – по идее, должна быть невозможна. Но только в том случае, если контролер честный и порядочный. Итоги мы узнаем только следующей весной, хотя, если честно, мне непонятно, почему так долго надо будет ждать при современном уровне цифровизации".

Планшет переписчицы. Село Яйлю Республики Алтай, июнь 2021 года
Планшет переписчицы. Село Яйлю Республики Алтай, июнь 2021 года

Еще одна проблема – завышение численности населения в регионах, добавляет демограф. Он говорит, что такие статистические подтасовки происходят регулярно:
"Прошлая перепись прошла плохо, – говорит Ракша. – И позапрошлая перепись прошла плохо: в Москве, например, массу гастарбайтеров переписали как постоянное население. Причем это очень сильно зависело от административного округа: на картах соотношения полов, пропорций или прироста населения четко были видны границы округов. Это означает, что на местах власти заинтересованы раздувать численность населения, засовывать мигрантов в постоянное население – и кто во что горазд".

Судя по статистическому анализу, примерно одни и те же люди на местах пытаются управлять как подсчетом населения во время переписи, так и голосов на выборах, а также статистикой заболеваемости коронавирусом, говорит демограф.

"Если построить три карты регионов: электоральную, отклонений на "Переписи-2010" и уровня вранья по ковиду – то видно, что в одних и тех же регионах России степень вранья очень похожа. Есть градиент: чем дальше на север и на восток – тем честнее. Чем дальше на юг и на запад – тем больше лжи. И яркими пятнами на этом фоне выступают еще и национальные республики. Нетрудно догадаться, что наиболее лживыми у нас являются республики Северного Кавказа – особенно Ингушетия, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. А из русских самый лживый – Краснодарский край. При расчете показателей рождаемости и смертности численность населения [берется] в знаменатель. Если на переписи численность завышена, то дальше в течение 10 лет до следующей переписи у вас [в регионе] будет занижена рождаемость и завышена продолжительность жизни. И по каким-то пропорциям в смертях и рождении детей приходится все это высчитывать, обратно расшифровывать, оценивать. Так что чем хуже качество переписи – тем больше потом проблем для демографов и тем меньше мы вообще понимаем, что происходит".

"Чем хуже пройдет перепись, тем больше ошибок будет сделано"

Еще одна проблема, говорит Сергей Захаров из Института демографии А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ, – это данные, полученные электронным способом. Пока неясно, как их объединять с собранными "на дому". Ведь переписи с помощью портала "Госуслуги" в России еще никогда не было:

"Когда будут объединяться данные, полученные методом обхода, саморегистрации, электронного участия через "Госуслуги", – нужно будет долго работать, чтобы понять, как их "сливать" вместе, – говорит ученый. – Переписи 2002-го и 2010 года – в чем их был главный недостаток? В том, что там комбинировались данные, полученные в ходе опросов, с данными, полученными из административных регистров. То есть из паспортных столов. И объединение этих баз данных было сделано механически, а потом исследователи, которые проверяли их достоверность, не могли разделить эти две совокупности".

По этой же причине невозможно без переписи объединить базы данных МВД, Пенсионного фонда и других государственных институтов, продолжает Захаров. В России нет Единого реестра населения, благодаря которому каждому человеку присваивался бы идентификационный номер и вся информация о его жизненных событиях была бы учтена.

Переписчица и жительница села Яйлю Республики Алтай
Переписчица и жительница села Яйлю Республики Алтай

"Перепись проводится для получения структурных характеристик населения: состав населения по тем или иным признакам, о которых никаким другим способом собрать информацию нельзя, – поясняет Захаров. – Сколько в данный момент зарегистрированных или незарегистрированных союзов? Каков образовательный состав населения на данный момент? Это только при переписи возможно [узнать]".

Чем качественнее пройдет перепись – тем больше шансов у населения страны на позитивные перемены, согласен демограф Ракша.

"Чем качественней пройдет перепись, тем лучше будут учитываться потребности в транспорте, дорогах, школах, детских садах, помещениях досуга, – перечисляет он. – Где проживает большое количество населения – может, имеет смысл там открыть новую железнодорожную станцию или автобусную остановку, построить новую школу? Плюс оцениваются жилищные условия: может быть, будут дотации на переселение. Тот же самый материнский капитал: в зависимости от того, что происходит с рождаемостью, могут быть приняты какие-то новые меры. Никого не интересуют ваши Ф.И.О., ваши паспортные данные, размер вашего дохода или место работы. Эти [переписные] листы сами по себе обезличены, а дальше они просто суммируются".

Людям, которых волнует конфиденциальность своих данных, стоит отказаться от банковских счетов, получать неофициальную зарплату наличными и не пользоваться смартфонами, подытоживает Ракша.

"У нас в стране низкий уровень доверия в обществе, низкий уровень гражданской солидарности, очень распространено мошенничество, есть очень доверчивые и очень недоверчивые люди – абсолютно неудивительно, что в такой ситуации люди боятся переписчиков. Но другого выхода у нас нет: полностью отказаться от их услуг пока не получается. Но чем хуже пройдет перепись, тем больше потом ошибок будет сделано в управлении страной, и от этого пострадает огромное количество людей", – уверен демограф.

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