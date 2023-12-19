Decathlon создал тайную схему поставок товаров в Россию

Журналисты раскрыли схему экспорта в Россию товаров французской фирмы Decathlon, сообщило "Международное французское радио".



Французская компания Decathlon, ритейлер спортивных товаров, прекратила свою работу в России в 2022 году после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Затем фирма продала сеть своих магазинов в России местному бизнесу. Несмотря на объявленный официально уход из страны, французский торговый гигант создал непрозрачную схему для того, чтобы продолжать продавать свою продукцию в России, говорится в публикации на сайте RFI.

Французский проект Disclose во вторник, 19 декабря, опубликовал расследование, в котором утверждается, что французский ритейлер Decathlon, официально ушедший из России и продавший там свой бизнес, создал тайную схему для продолжения поставок в РФ своих спортивных товаров.

Документы и свидетельства, полученные изданием, позволили журналистам выявить канал, по которому спортивная одежда и обувь брендов французской фирмы Quechua, Wedze и Kalenji, производимые в Бангладеш, вновь поступают на российский рынок. В схеме участвуют представители руководства Decathlon, филиал компании в Сингапуре и фирма-"прокладка" в Дубае.

Издание Disclose утверждает, что "тайный экспорт" товаров в Россию французская компания наладила в начале ноября. Объём полученной выручки журналисты оценивают по крайней мере в 12 миллионов долларов (11 миллионов евро).

Расследователи опираются на полученные ими внутренние документы ритейлера, свидетельства бывших сотрудников французской компании, а также открытые данные (в том числе, видео, подтверждающие присутствие товаров Decathlon на российском рынке).

В публикации RFI со ссылкой на Агентство France-Presse упоминается, что сеть спортивных магазинов Decathlon принадлежит французской группе компаний Mulliez. Представители бизнес-империи семьи Мюльез входят в число богатейших людей Франции. Группа компаний Mulliez контролирует торговые сети "Auchan" и "Leroy Merlin". Магазины "Auchan" продолжают работать в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Десять процентов мировых этой торговой сети приходится на российский рынок.

В конце марта 2022 года Decathlon объявил закрытии своей сети в России, была прекращена и онлайн-торговля. В январе 2023 года в медиа появились сообщения, что Decathlon начал поиск покупателя на свои российские активы.

21 июля этого года замглавы минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что сделку по продаже российского бизнеса Decathlon одобрила специальная "правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями". Речь шла о 35 магазинах и складе).

Новым владельцем бизнеса Decathlon в России стала компания "АРМ", которая занимается продажей одежды и владеет, в частности, франшизой испанской фирмы Mango.

В ноябре 2023 года спортивные магазины, проданные французской компанией, вновь открылись в России под маркой Desport. И в них снова появились товары брендов Decathlon,

Decathlon "не имеет магазинов и сотрудников в Российской Федерации, а также не владеет долями в компаниях, работающих на этой территории", — заявило агентству France-Presse руководство компании в ответ на просьбу прокомментировать расследование, опубликованное изданием Disclose.

Decathlon также делает все возможное, чтобы остановить перепродажу на территории Российской Федерации продукции, купленной в Европе третьими лицами", — подчеркивается в комментарии французского ритейлера спортивных товаров.