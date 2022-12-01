Деградация англосаксов. Рунет о важнейших темах российского кино

Новости культуры: правительство определило список приоритетных тем государственной поддержки кино в России в 2023 году. Вот он:

1. Культура России. Сохранение, создание и распространение традиционных ценностей.

2. Десятилетие детства. Семья, дети, их защита и поддержка.

3. Наука России: инновации, технологии, приоритеты.

4. Историческое кино. Уроки истории, уроки памяти. Противодействие попыткам фальсификации истории. Миротворческая миссия России. Исторические победы России. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Освободительная миссия советского солдата. Конфликт поколений, преемственность поколений.

5. Россия – современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации.

6. Герои среди нас. Истории сильных личностей современной России. Популяризация профессии учителя. Школа и институт, как важные этапы адаптации в социуме и личностного ориентирования. Роль педагогов и наставников в формировании личности.

7. Мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей. Повышение социального статуса рабочего и инженера, научно-исследовательской и инновационной деятельности.

8. Кинолетопись. Современное состояние, культура и традиции регионов России. Развитие Дальнего Востока и Арктики. Жизнь малых городов и сел, жизнь в провинции. Малороссия как историческая область России.

9. Экранизация произведений русской классической литературы, в том числе с применением средств анимации.

10. Фильмы о выдающихся личностях истории, культуры, науки и спорта. Популяризация профессии врача. Фильмы о спортивных достижениях и победах.

11. Противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма. Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции.

12. Популяризация службы в Вооруженных силах России. Единение общества вокруг поддержки армии (фронтовые бригады, добровольцы, волонтёры). Усиление статуса профессии военного на примерах исторических событий и новой истории.

13. Духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан России. Противодействие экстремизму. Образы, модели поведения и созидательная мотивация современной молодежи. Духовные лидеры. Волонтерское движение в России и странах СНГ – международная популяризация добровольчества.

14. Нео-колониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира.

15. Общество без границ: самореализация людей с ограниченными возможностями. Добровольчество в России. Активное долголетие.

16. Фильмы о подростках. Формирование жизненных ценностей и ориентиров на этапе взросления. Дезориентация в общественном пространстве, перенасыщение информации, формирование собственного мышления.

17. Современное общество. Морально-этический выбор. Гражданская позиция. Объединение общества.

Если некоторые пункты выглядят относительно нейтрально, то многие показались комментаторам весьма тенденциозными.

Сергей Анашкин:

Помнится, лет эдак 15 назад я -в шутку - предлагал провести фестиваль антиамериканского кино. Давний стеб становится нынче реальностью.

Андрей Ильичёв-Струве:

У кого-нибудь есть идеи, какой сценарий можно было бы замутить на тему "Деградация Европы"? Только чтоб никаких радужных флагов, закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ, рекламе, литературе и кино уже принят.

Арсений Гончуков:

Предвкушаю, как я буду ржать в кинозале!

Елена Иванова:

Почувствуйте разницу:

* Россия — современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации.

* Неоколониальная политика стран англосаксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира.

Мы подаём заявку на деградацию в Англии. Кто с нами?

Илья Будрайтскис:

Деградация Европы, о которой Минкульт предлагает снимать фильмы в наступающем году - конечно, великая тема, над которой много трудились лучшие реакционные умы русской культуры XIX века (Шевырев, Леонтьев, Достоевский и далее в бесконечность). Проблема в том, что эта одержимость вырождением Запада всегда оставалась самым беспощадным диагнозом колониальной зависимости русской мысли. Любые попытки отстроить русский национализм на каких-то других основаниях, не на фундаменте ненависти к Западу, неизбежно завершались провалом, и все возвращалось на старые рельсы - атаки на европейскую деградацию при помощи европейских идей культурного пессимизма. Так что в лучшем случае ждем сериалов по мотивам Шпенглера и научно-популярных фильмов о расовой теории Гобино.

Анатолий Несмиян:

Без господдержки скрепы и величие, равно как деградацию Европы и неоколониальную политику, продать не получается.

Евгений Куземин:

Т.е., будет всё как и прежде и везде у нас: развивать будем не искусство, вкусы и таланты, а идеологию и политическую лояльность. А теперь ещё - обеливать военные преступления. Роль кино и искусства вообще для нынешнего государства неизменна со времён СССР: искусство в глазах госчиновников - танцовщица в кабаке: швырнул ей денег и диктуй, на какую высоту ноги задирать.

Иван Филиппов:

не могу пока понять, что именно меня расстраивает в этой новости больше всего. наверное, не список тем - чего еще можно ожидать от министерства страны, ведущей агрессивную войну как ни требования военные преступления выдавать за ратные подвиги и стимулировать приток пушечного мяса на фронт. с этим понятно, это не вызывает удивления вообще. а вот что правда расстраивает, так это мысль о том, как много знакомых мне людей из индустрии возьмет деньги и сделает. потому что денег, вне всяких сомнений, будет много

Сэм Клебанов:

Интересно будет посмотреть на говноедов от киноиндустрии, которые подадут заявки по этим темам: миротворческая миссия России, деградация Европы, злые англосаксы, героизм в СВО, вот это всё. Правда, предполагаю, что наснимают такого говна, что зрителей насильно загонять придётся.

Олег Воскобойников:

И ведь это всё - не только злая воля кремлевских горцев или депутатов. Русской культуре не занимать нарциссизма, найдутся таланты для распила бюджета. Но найдется и зритель. Многомиллионный. Нуждающийся в самоуспокоении. Потому что, если задаваться достоевскими вопросами и следить за вражьей прессой, кукуха едет (у меня вот едет). На то и дарован нам небесами Первый канал, чтобы можно было дальше жить.

Забавно, что весь этот традиционный совок в реальном Совке подавался намного спокойнее, местами даже интеллигентнее. А уж чтобы навязывать агрессию кинематографу прямым текстом - вроде такого и вовсе не бывало. Впрочем, чему удивляться, если глава Российского исторического общества Нарышкин всерьез говорит о подготавливаемой Польшей аннексии западно-украинских земель. Он же, для справки, курирует создание нового стандарта истории для школ и университетов.

Короче, вся вот эта хрень (самоцензурный эвфемизм) действительно будет. Ее ждут. И многие - с нетерпением.

В "Коммерсанте" колонка политического обозревателя Дмитрия Дризе:

Список большой, но указанные направления интересны тем, что они как бы формируют мироощущения, идеологические подходы. Итак, что такое колониальная политика и борьба с ней? Есть классический пример из советского прошлого — фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский". Теоретически его можно переснять с современными эффектами. Ливонские рыцари — не совсем, конечно, англосаксы, но суть у них одна — колониальная и захватническая.

Соответственно, русские князья и единение народа вокруг них — это победа традиционных ценностей. Хотя нападения были в нашей истории не только с Запада, но и с Востока. Впрочем, здесь проблем, наверное, не возникнет. Хуже с деградацией Европы и многополярным миром. Главный вопрос: оставить нам Старому Свету его ценности или начать перевоспитывать, пусть даже и на телеэкране?

Ибо англосаксы зловредные, они ведь нас в покое не оставят — будут и дальше навязывать свою ложную культуру.

Таким образом, мы подходим к старому доброму тезису мирного сосуществования двух систем, возможно ли оно? Собственно, второе: какие жизненные ценности должны быть на этапе взросления? Разрушение чуждого мира англосаксов или создание своего особого мировоззрения? И вот здесь не все очевидно. Поскольку не всегда ясно, что представляет из себя этот наш особый путь и куда он ведет. При этом не секрет, что разрушить всегда проще, чем построить.



В этой связи кажется, что создание агрессивного большинства не всегда полезно для страны. Оно же не только англосаксов, но и всех подряд, кто не понравится, разоблачает. Так что лучше не лезть особенно в политику — опасное это дело. Логичнее остановиться на научных свершениях, помощи старшим, служению правде, справедливости — это правильно и для общества полезно. А Европа пусть себе сама загнивает — без нашего участия.