Делегация США в ООН вышла из зала при выступлении Франции

Делегация США вышла из зала во время выступления представителя Франции во время заседания Совета безопасности ООН, посвящённого Украине вечером 27 июля. Заместитель постоянного представителя США в ООН Дан Негреа после этого заявил, что демарш был намеренным и стал реакцией на резкую критику в адрес США, прозвучавшую ранее со стороны Франции в связи со спором о продлении мандата Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. По словам Негреа, американская делегация будет продолжать так поступать, пока Франция не откажется от "высокомерной и неуважительной риторики".

По словам Негреа, Франция взяла моду поучать других по любым вопросам, включая права человека. Дипломат отметил, что США всегда поддерживали Францию, "когда её свобода была под угрозой" и закрывала глаза на её "лицемерие" и "высокомерие", но больше не будет этого делать.

Представитель Франции в ответном заявлении воздержался от прямой критики в адрес США, отметив при этом, что Франция недавно участвовала в торжествах в связи с 250-летием декларации независимости США.

Поводом для конфликта стал пост в соцсети X, опубликованный в аккаунте представительства Франции в ООН в Женеве. Он касался итогов голосования в Генеральной Ассамблее ООН по продлению мандата Фолькера Тюрка. 24 июля 2026 года Генассамблея продлила его полномочия ещё на 4 года 144 голосами "за" при 10 "против". Соединённые Штаты голосовали против, ранее они обвиняли ведомство Тюрка в двойных стандартах и необоснованной критике ситуации с правами человека в самих США и Израиле. Израиль, как и Россия, также голосовали против. Франция, другие страны ЕС и большинство других стран-членов ООН голосовали "за".

В аккаунте французской миссии после этого появился пост о том, что США больше не являются "маяком прав человека" и оказались в изоляции вместе с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией (Израиль упомянут не был), "и их больше никто не слушает". Пост первоначально вызвал сомнения в его аутентичности, однако источники во французском МИД подтвердили его подлинность. После этого представитель США в ООН Майк Уолц написал в X, что Франция поддерживает чиновника, который "читает лекции свободным демократиям" (США, Великобритании, Израилю) и при этом сам "заигрывает с худшими угнетателями".

Агентство Associated Press отмечает, что причины, которые привели к публичному конфликту, вряд ли сводятся к обмену твитами - речь идёт о масштабных разногласиях между Парижем и Вашингтоном, в том числе по вопросам функционирования НАТО, ситуации вокруг Гренландии, конфликта США с Ираном, подхода к вопросам прав человека. На днях президент США Дональд Трамп резко критиковал ЕС за штраф, наложенный на компанию Google, известно, что Франция поддерживает жёсткие меры по регулированию технологических платформ, включая X. Разногласия появляются и в подходе к функционированию ООН, в том числе и ведомства Верховного комиссара по правам человека.

Выступая по теме заседания - об Украине - представитель США вновь призвал к скорейшему прекращению огня и мирным переговорам, отметив, что множество жизней было бы спасено, если бы был услышан призыв президента Дональда Трампа немедленно прекратить огонь.