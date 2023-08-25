Дело бывшего президента Саркози о "деньгах Каддафи" передано в суд

Уголовное дело о финансировании избирательной кампании Николя Саркози 2007 года режимом ливийского диктатора Муаммара Каддафи передано в суд, объявила в пятницу Национальная финансовая прокуратура Франции. Таким образом, отмечает RFI, поставлена точка в десятилетнем расследовании.

Процесс предварительно намечен на начало 2025 года. Саркози, осужденный уже по двум делам коррупционного характера и оспоривший эти приговоры, заявляет о своей полной невиновности в так называемом "ливийском деле". Вместе с ним перед судом предстанут 12 человек, среди которых три бывших министра в правительстве Саркози.

О завершении расследования стало известно 11 мая. Руководившая расследованием Национальная финансовая прокуратура (PNF) высказалась за передачу дела в суд, готовясь поддержать обвинение. Последнее слово оставалось за судебными следователями. Как пишет RFI, 24 августа две следовательницы по "ливийскому делу" подписали 557-страничное постановление о его передаче в суд.

Главный свидетель обвинения, утверждал, что в конце 2006 - начале 2007 годов передал 5 млн евро Николя Саркози, занимавшему тогда пост главы МВД, и руководителю его министерского кабинета Клоду Геану.

Саркози предстанет перед уголовным судом по обвинению в "пассивной коррупции", "преступном сговоре", "незаконном финансировании избирательной кампании" и «сокрытии незаконного присвоения государственных средств" Ливии.