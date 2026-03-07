Дело против Шлосберга возбудили из-за репоста "Эха Москвы"

Уголовное дело о так называемых фейках про российскую армию против псковского политика и зампреда "Яблока" Льва Шлосберга возбуждено в связи с репостом публикации "Эха" с первой полосой британской газеты Daily Mirror. Внимание на это обратила "Медиазона". Журналисты ссылаются на апелляционное постановление Псковского областного суда, который рассматривал жалобу Шлосберга на продление срока содержания в СИЗО.

Согласно материалам суда, 25 февраля 2022 года Шлосберг опубликовал пост с обложкой газеты, на которой изображены окровавленная женщина и Путин. Речь идет о репосте из телеграм-канала "Эха Москвы". Из телеграма Шлосберга сообщение удалили в декабре 2025 года, а телеграм-канал "Эха Москвы" прекратил работу в 2022 году после решения о ликвидации редакции.

По словам Шлосберга, что следствие не доказало, что публикацию сделал именно он. Его защита также указывает, что пост был сделан до появления статьи о фейках про российскую армию в Уголовном кодексе.

Льва Шлосберга отправили в СИЗО по делу о фейках 5 декабря 2025 года. До этого он находился под домашним арестом по обвинению в повторной дискредитации российской армии, которое возбудили из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым. За месяц до этого Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ по делу о невыполнении обязанностей "иностранного агента".

Больше новостей Радио Свобода: