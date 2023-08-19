Дело против основательницы фонда "Свободная Бурятия" рассмотрят заочно

Суд в Улан-Удэ заочно рассмотрит уголовное дело о "фейках" про армию, возбужденное против российской журналистки и основательницы фонда "Свободная Бурятия" Александры Гармажаповой. Материалы дела уже поступили в суд. Об этом сообщает "Медиазона".

Дату первого заседания еще не назначили, подробности дела пока неизвестны. В феврале 2023 года Гармажапову объявили в федеральный розыск.

"Свободная Бурятия" выступает с критикой войны России в Украине, помогает военнослужащим из Бурятии с защитой прав и возвращением из зоны боевых действий. Фонд также выступает за так называемую деколонизацию России, подразумевая под ней децентрализацию власти и обеспечение прав всех живущих в России народов.