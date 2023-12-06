Дело против потушивших Вечный огонь детей закроют

Следственный комитет прекратит уголовное дело в отношении двух детей, которые в конце ноября потушили Вечный огонь в Норильске. Об этом заявил глава регионального СК, сообщает "Проспект мира". Дети не достиги возраста, с которого наступает уголовная ответственность, уточнил представитель ведомства.

"Эти ребята, насколько я знаю, со своим классом возложили цветы. Отдали дань и почесть той памяти, которая заложена в Вечном огне. Это же Вечный огонь, а они там начинают — славу богу, хотя бы не справлять что-то — снежочками закидывать. [...] Слава богу, что они возраста не достигли — их еще можно воспитывать без привлечения к уголовной ответственности", - добавил прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

19 ноября школьники 10 и 11 лет снегом и ногами потушили пламя Вечного огня на Мемориале победы и убежали. Их действия попали на запись уличной видеокамеры. В полицию обратился директор муниципального учреждения.

24 ноября школьников нашли. Тогда в МВД отчитались, что провели с детьми и их родителями профилактическую беседу. Но после этого по требованию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении мемориальных сооружений, а также объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.