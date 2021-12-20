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Дело россиянки Софьи Сапеги передано в белорусский суд 

Софья Сапега 

Дело россиянки Софьи Сапеги, арестованной весной текущего года в Минске, направлено в белорусский суд.

23-летней студентке предъявлены окончательные обвинения по семи статьям уголовного кодекса Беларуси, среди них - разжигание вражды и розни и организация насилия в отношении представителей власти.

По версии следствия, Сапега являлась администратором телеграм-канала, в котором выкладывались личные данные сотрудников правоохранительных органов, причастных к разгону протестных акций и последующим репрессиям. Провластные СМИ публиковали видео, на котором задержанная россиянка признается в администрировании канала. Независимые медиа и противники Александра Лукашенко считают видео постановочным и записанным под давлением.

В совокупности Сапеге грозит более десяти лет лишения свободы. Мера пресечения для неё пока остаётся прежней – домашний арест.

  • Софья Сапега была задержана 23 мая вместе со своим бойфрендом, одним из создателей белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Для этого белорусские власти принудительно посадили в Минске самолёт, в котором находилась пара, и который летел из Афин в Вильнюс над территорией Беларуси. Лайнеру ирландской компании Raynair было приказано совершить посадку якобы из-за угрозы взрыва на борту. Позже выяснилось, что сообщение о бомбе было частью спецоперации властей.
  • Обстоятельства задержания Сапеги и Протасевича вызвали резкую критику на Западе. Минск обвинили в угоне самолёта и похищении человека. Против властей Беларуси были введены новые санкции.
  • Российские власти в рассмотрение дела Сапеги не вмешиваются - несмотря на то, что она является гражданкой РФ.

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