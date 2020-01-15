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"Боинг" компании "Дельта" совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе

иллюстративное фото

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"Боинг-777" авиакомпании "Дельта" со 149 пассажирами на борту, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Шанхай, прервал набор высоты и вернулся в аэропорт, совершив во вторник вынужденную посадку. В результате сброса горючего пострадали несколько десятков людей на земле.

Согласно заявлению авиакомпании, во время взлета "возникли проблемы с двигателем, которые потребовали безотлагательного возвращения в Лос-Анджелес". Самолет сделал круг над городом и при приближении к аэропорту начал сбрасывать авиационное топливо, что является штатной процедурой во время аварийных посадок.

В то время, как посадка прошла нормально, никто из пассажиров не пострадал, тонны горючего были сброшены на жилые кварталы, в том числе на несколько школ, где в тот момент находились школьники. Никому из них не потребовалась госпитализация. Необходимые профилактические процедуры были проведены бригадами скорой помощи на месте происшествия.

Эксперты, цитируемые американскими СМИ, говорят, что сброс горючего на жилые районы запрещен. Вблизи каждого аэропорта для этой цели сущестуют специальные зоны.

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