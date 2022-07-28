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Демна Гвасалия стал послом платформы по сбору средств Украине

Демна Гвасалия (Архивное фото)
Креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24 по сбору средств для Украины. Об этом сообщается в блоге президента Украины Владимира Зеленского в телеграм.

Гвасалия будет заниматься помощью временно перемещённым лицам. Компания Balenciaga создала специальный свитшот, 100% прибыли от продаж которого пойдут в UNITED24 на направление "Восстановление Украины".

В начале марта Balenciaga удалил все публикации со своего аккаунта в Instagram и опубликовал фото украинского флага. Дом моды также сделал пожертвование во Всемирную продовольственную программу ООН, чтобы поддержать беженцев из Украины.

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