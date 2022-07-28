Демна Гвасалия стал послом платформы по сбору средств Украине

Креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24 по сбору средств для Украины. Об этом сообщается в блоге президента Украины Владимира Зеленского в телеграм.

Гвасалия будет заниматься помощью временно перемещённым лицам. Компания Balenciaga создала специальный свитшот, 100% прибыли от продаж которого пойдут в UNITED24 на направление "Восстановление Украины".

В начале марта Balenciaga удалил все публикации со своего аккаунта в Instagram и опубликовал фото украинского флага. Дом моды также сделал пожертвование во Всемирную продовольственную программу ООН, чтобы поддержать беженцев из Украины.