Демократы-кандидаты в президенты США провели первые дебаты

В среду вечером, более чем за год президентских выборов 2020 года в Майами прошли первые теледебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии. В дебатах приняли участие 10 из 24 кандидатов, в четверг состоится второй раунд дебатов, в котором будет участвовать большинство из оставшихся кандидатов.

Это была первая возможность представиться широкой американской аудитории для кандидатов, многие из которых практически неизвестны стране. “Звездами“ первого тура являются сенаторы Букер, Уоррен и Клобучар, а также бывший член Палаты представителей Бето О'Рурк.

Занимающая одну из лидирующих строчек в опросах общественного мнения Элизабет Уоррен, сенатор от Массачусетса, комментируя проблему преступности, назвала огнестрельное оружие “одной из основных опасностей, угрожающих здоровью нации“. И пообещала ужесточить правила, регламентирующие продажу оружия. Уоррен пообещала бороться за избирателей точно так, как она борется за свою семью. Сенатор Кори Букер от Нью-Джерси сделал упор на своем опыте решения сложных практических задач, опыт, которого нет у других кандидатов. Букер был депутатом горсовета, а затем и мэром Ньюарка, города в Нью-Джерси, известного высокой статистикой преступности и бедности. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио поставил себе в заслугу введение в городе минимальной заработной платы 15 долларов в час. Де Блазио женат на афроамериканке. Он акцентировал внимание на сложностях, с которыми сталкивался его ребенок, росший в межрасовой семье. Сенатор от Миннесоты Эми Клобучар заявила, что именно она способна победить на выборах и одолеть Дональда Трампа в прямом противостоянии. Она возложила на президента вину за ухудшение безопасности страны по следам его решения о выходе из ядерной сделки с Тегераном.

За рамками дебатов остался спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший “российский след“ в президентской кампании 2016 года. Президент США охарактеризовал происходящее в Майами односложным твитом: “Скука“.

Перед первым раундом прений между демократами, вступившими в борьбу за Белый дом, организаторам из национального партийного комитета пришлось решать сложные технические задачи, связанные с большим количеством претендентов.

Во-первых, не всех участников допустили к дебатам, четверо аутсайдеров с самым низким рейтингом и самой малой суммой привлеченных донорских средств были отсеяны. Во-вторых, оставшуюся двадцатку разбили на две группы по десять, поместив в каждую в почти равных пропорциях политков широкоизвестных и малоизвестных среднему избирателю. Место проведения обоих туров прений — Майами, штат Флорида. Их продолжительность — два часа. Первый тур транслирует телеканал NBC News. Учитывая обилие участников, каждому отведено на ответ по одной минуте плюс тридцать секунд на последующие вопросы. Вступительное слово регламентом не предусмотрено, только краткое заключительное.