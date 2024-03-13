В США демократы и республиканцы совместно проголосовали против TikTok

В США Палата представителей проявила редкое двухпартийное единство одобрив законопроект об ограничениях на территории США работы китайского приложения TikTok. Проект был поддержан 352 депутатами против 65. Среди противников законопроекта 50 демократов и 15 республиканцев, сообщает CNN.

Законодатели высказались за прекращение продажи приложения TikTok в американских магазинах компаний Apple и Google, если китайская материнская компания ByteDance не продаст TikTok иному владельцу.

Сторонники ограничений заявляют, что TikTok представляет собой угрозу национальной безопасности США. Китайское правительство, по их словам, может использовать свои законы о спецслужбах против компании ByteDance, вынудив её выдавать властям КНР персональные данные граждан США, пользующихся TikTok.

К настоящему времени многочисленные источники сообщали о связях ByteDance с правительством Китая и применением политической цензуры. ByteDance несколько раз оказывалась под расследованием в США и других странах.

Согласно законопроекту, если он будет принят в Сенате и подписан президентом, компания ByteDance получит примерно пятимесячный период для продажи TikTok. Если это не будет сделано, то, как отмечает CNN, китайское приложение будет исключено из продажи в США на площадках Apple и Google, иными словами пользователи в США не смогут скачать приложение TikTok для установки на своих устройствах.