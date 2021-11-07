Демонстранты призвали ужесточить борьбу с изменениями климата

В десятках городов мира в пятницу и субботу прошли акции сторонников жёстких мер по борьбе с изменениями климата. Они приурочены к проходящей в Глазго международной конференции, на которой мировые лидеры обсуждают дальнейшие шаги по борьбе с глобальным потеплением.

В ходе конференции, в которой приняли участие главы десятков государств, включая президента США Джо Байдена, уже прозвучали обещания постепенно отказаться от использования угля в энергетике, достичь к середине XXI века углеродной нейтральности, остановить исчезновение лесов. Однако экоактивисты считают эти обещания, не все из которых носят характер обязательств, недостаточными.

В Глазго манифестация прошла в пятницу. В ней приняла участие известная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, которая обвинила лидеров "мирового Севера", то есть зажиточных развитых стран, в том, что они в реальности стремятся избежать реальной борьбы с изменениями климата. Она призвала к радикальным мерам по снижению эмиссий парниковых газов.

Во многих европейских крупных городах акции протеста прошли в субботу.

Парижским соглашением предусмотрена цель - добиться, чтобы повышение температуры на планете не превысило 1,5 градуса Цельсия в сравнении с доиндустриальной эпохой. Участники протестов, однако, утверждают, что предлагаемых мер недостаточно для достижения этой цели.

Конференция в Глазго продлится ещё неделю. Президент России Владимир Путин в ней не участвует - за что его подверг критике Джо Байден, отметив, что Россия сталкивается с теми же проблемами, что и весь мир, но не вносит в борьбу с ними достаточный вклад.