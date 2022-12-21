"Демонстрация силы". Блогеры о поездке Зеленского в Бахмут

Владимир Зеленский снова приехал к украинским бойцам на передовую, на этот раз в Бахмут, город, за который в последние недели ведутся ожесточенные бои.

Мария Филимор-Слоним

Владимир Зеленский посетил передовую боев за Бахмут!

Не будем сравнивать, к чему!

Дмитрий Колезев

Пока Путин сидит в бункерах с генералами, а Шойгу летает над Крымом, выдавая это за посещение передовой, Зеленский приехал в Бахмут, где сейчас самый ад.

Анна Монгайт

Зеленский и Путин вручали сегодня ордена. Один - на передовой в Бахмуте. Другой - в самой охраняемой точке России - в Кремле. Один - солдатам, другой - генералам информационных войн.

Иван Преображенский

В отличие от Путина, президент Украины умеет рисковать, делает это в нужный момент и в нужном месте. Вспомним первые недели войны, когда Зеленский держался в Киеве, не сбежал из города, а потом и начал выходить в город. И из этого делалась качественная видео-агитация.

В отличие от Путина, президент Украины умеет рисковать

Вот и сейчас он лично посетил самую "горячую" точку на фронте - Бахмут. Как сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр, Зеленский "встретился с военными" и провел награждение бойцов прямо в Бахмуте.

Это сильный символический ответ, на якобы поездку на фронт (возможно, там все видео - монтаж) министра обороны России Сергея Шойгу и участие Путина в совещании в Генштабе. Перед новыми тяжёлыми боями (а все больше слухов о новой попытке российского наступления), главнокомандующий должен быть с солдатами, а не с генералами.

При этом российская пропаганда в попытке принизить значение поступка Зеленского, с одной стороны, утверждает, что в поездках президента на фронт нет ничего особенного, а с другой - требует, чтобы он остался на передовой.

Кремлевская прачка

Широко распиаренный визит Зеленского в Бахмут стал очередным примером циничного отношения украинских властей по отношению к своим солдатам.

Зеленский пробыл в Бахмуте всего несколько часов и уехал в теплый офис

Со стороны может показаться, что украинский лидер все сделал правильно, приехав «прямо на передовую» поддержать бойцов, находящихся в тяжелом положении. Вот только Россия, если бы хотела, уничтожила бы украинскую верхушку ещё 24 февраля. Все возможности у страны для этого имеются. И понятно почему подобное не происходит: просто бессмысленно, ведь Зеленский – ничего не решающая пешка, вместо которой Запад тут же поставит нового болванчика. Поэтому кураторы «смело» отправляют украинского президента чуть ли не в окоп, ведь для их глобального замысла риска никакого нет.

Зеленский пробыл в Бахмуте всего несколько часов и уехал в теплый офис, а вот простые бойцы так и остались в плачевном, безнадёжном положении умирать.

Есть и еще более абсурдные заявления - например, что Россия не обстреливает украинские города в момент, когда там находятся политические лидеры. Обстрелы Киева, видимо, в счет не идут - как и обстрел Черниговской области во время визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, которому пришлось пережидать воздушную тревогу в бомбоубежище.

Сергей Марков

Зеленский посетил фронтовой Бахмут. Отважный человек! Впрочем, Зеленский знает, что армия России не использует методов террора. И не уничтожает политических лидеров. Поэтому Зеленский может спокойно быть во всех фронтовых точках. Более того, ВСУ может использовать Зеленского для защиты. Ведь всем известно, что если Зеленский в каком то городе, то армия России сразу перестаёт туда стрелять. И терпеливо ждёт, когда Зеленский закончит свой визит.

Другие провластные каналы традиционно объявили съемки из Бахмута сфальсифицированными.

Журналисты тем временем геолоцировали "облет линии фронта" Сергея Шойгу и обнаружили, что министр обороны к фронту не приближался. В каком именно из штабов "зоны СВО" побывал Путин, Кремль принципиально не сообщает, и комментаторы уверены, что на фронте он тоже не был.

Анатолий Несмиян

Вчера Песков заявил, что Путин, оказывается, прилетал в зону СВО и даже с кем-то там встречался. Однако сегодня в Кремле отказались уточнить местоположение объединенного штаба родов войск, который как бы посетил на днях Владимир Путин. Нет ни фото, ни видео мероприятия.

У вранья есть проблема - оно вынуждает врать дальше и больше

По всей видимости, это была вынужденная импровизация на фоне реального приезда Зеленского в Бахмут (Артемовск). Но импровизация «на коленке» оказалась не слишком убедительной. Рисковать дальше в Кремле не рискнули, так как у вранья есть проблема - оно вынуждает врать дальше и больше, и в конце концов просто разваливается.

Поэтому и короткие ответы: Да, был. Да, встречался. Не ваше дело.

Альфред Кох

После того, как ВСУ сумели немного отбросить противника от пригородов Бахмута, туда приехал Зеленский. Это был мужественный шаг настоящего лидера. Эффект от такого визита трудно переоценить. Он произвел на всех огромное впечатление. Даже Песков вынужден был отреагировать. Он сказал голосом обиженного школьника: “А наш Путин тоже был в зоне СВО!”

Так в детстве, когда у какого-нибудь пацана отец совершит что-то героическое или проявит еще как-нибудь мужскую доблесть, то всегда находится какой-нибудь другой пацан, который не выдержит и скажет: “А мой папа тоже так умеет!”

Мы за 22 года слишком хорошо изучили Путина и знаем, какой он трус

Конечно же Путин не был ни в какой зоне СВО. Мы за двадцать два года слишком хорошо его изучили и знаем какой он трус. Но по-человечески, порыв Пескова понятен: противно служить такому патрону как Путин, когда вот рядом, на твоих глазах, лидер враждебного государства ведет себя не так как этот слизняк. Что в такой ситуации остается делать Пескову? Только и остается, что заявить: “А мой папа тоже так умеет!”

Подозрения оправдались: журналисты-расследователи смогли установить местоположение штаба.

Анатолий Воробей

Как известно, Путин до сих пор не побывал на героически аннексированном Донбассе (не говоря уж о каком-то там фронте), по какому поводу некоторые Z-идеологи иногда осторожно высказывают разочарование. Впрочем, подозреваю, что среднему российскому жителю плевать на это.

Насчет фотографий Зеленского: телеграм-канал "Ридовка объясняет", один из наиболее лживых (там вообще суровая конкуренция на этом поле), выкатил пост о том, что фотографии Зеленского в Бахмуте скорее всего фальшивка, потому что - два аргумента: во-первых, ему конечно важна медийная картинка, но под обстрелы он не пойдет, и во-вторых, помните, как в начале СВО Зеленский постил героические фотографии, а они были перед зеленым экраном?

Это типичный прием, ложь строится на предыдущей лжи: в начале СВО было видео, как Зеленский снимается перед зеленым экраном для создания голограммы, которую показали в каком-то международном форуме, но российские СМИ немедленно прокрутили это как "доказательство", что его фотографии на улицах Киева фейковые.

Алексей Ковалев

Отмечаем 300-й день, когда Гнидовка разоблачает выступления и поездки Зеленского на фронт, снятые на хромакее в варшавской студии.

Михаил Ходорковский

Владимир Зеленский посетил самое опасное сейчас место на фронте – Бахмут. С начала войны Президент Украины неоднократно показывал примеры высокого личного мужества. Зеленский отказался покидать Киев, посещал фронт, встречался с военнослужащими и ранеными солдатами.

С начала войны Путин отсиживается в бункере

Путин и его генералы ведут себя совершенно противоположным образом. С начала войны Путин отсиживается в бункере. Он встречается только с тщательно отобранными и, скорее всего, подставными людьми. И даже собственные генералы сидят за столом в 10 метрах от него.

Даже широко разрекламированное посещение штаба армии, судя по всему, прошло даже не в приграничных с Украиной регионах России, а в безопасной Москве. Путин очень бережет свою жизнь.

Также поступают его генералы. Пиарщики Шойгу заявили, что он посетил «передовые позиции российских войск в Украине». Но быстро выяснилось, что на самом деле Шойгу был в 80 километрах от фронта.

Но Путин и его генералы уступают в мужестве не только Зеленскому. В обстреливаемом Киеве были: Джонсон, Макрон, Шольц, Драги, Сунак и многие другие западные политики.

Контраст с Путиным особенно удивителен тем, что он всегда строил свой имидж на брутальных и мужественных образах. Путин любит фотографироваться на охоте и рыбалке, часто с голым торсом. Он летал на истребителях и погружался в батискафе, эксплуатируя образ мачо.

Полковник спецслужб Путин оказался гораздо более робким и осторожным, чем «актер» Зеленский

Но в реальности полковник спецслужб Путин оказался гораздо более робким и осторожным, чем «актер» Зеленский и европейские «бюрократы». Чтобы поставить свою жизнь под угрозу нужна сильная идея.

Это может быть долг перед своей родиной и участие в освободительной войне, как у Зеленского. Это может быть ответственность перед своими избирателями, как у демократически избранных западных политиков. У Путина никакой идеологии нет.

Путин воюет за продление своей власти и за сохранение своих богатств. Поэтому он не будет рисковать своей жизнью. Только чужими. Но поэтому он обязательно проиграет. Война разрушила образ Путина-мачо. Если у Украины сохранится поддержка Запада, она разрушит путинскую армию.

Контраст с Путиным отмечают и российские патриоты.

Среди украинских патриотов тем временем нашлись и такие, которым поездки в Бахмут показалось недостаточно.

Юрий Касьянов

Президент съездил в Бахмут. В Бахмут, который орки взяли тысячапятьсот раз.

Правильный ход. Прекрасная демонстрация силы.

Но хочется уже большего.

Некоторых критиков несомненно утешило то, что сразу после этого Зеленский вылетел в Вашингтон на встречу с президентом США.

Дмитрий Колезев

Возможно, опасный визит в Бахмут вчера был нужен не только чтобы поддержать украинские войска, но и чтобы первая за 10 месяцев заграничная поездка не породила пересудов на тему, что Зеленский покинул страну во время войны (российская пропаганда наверняка будет пытаться раскачивать это).



NYT пишет, что визит Зеленского готовился в строгой секретности, учитывая большие риски. В то же время, вчера в Бахмуте Зеленский, судя по всему, сказал о готовящейся поездке украинским солдатам, так как они просили его передать американцам украинский флаг.

Иван Яковина

Американцы его уже ждут и, думаю, ТАКОГО гостя под Рождество с пустыми руками назад не отпустят: ЗРК Patriot - дело уже решенное, высокоточные бомбы JDAM - тоже.

Американцы его уже ждут и, думаю, под Рождество с пустыми руками назад не отпустят

Правда, бомбы эти надо с чего-то сбрасывать, поэтому я надеюсь еще и на ударные дроны MQ-1C (хотя бы пару-тройку). Думаю, если поднажать, Байден расщедрится: Рождество же!

Но если нет, то все равно хорошо!

Держим кулаки, чтобы у Зеленского все получилось!

Борислав Береза

Я критично отношусь к какой бы то ни было некомпетентности власти и конструктивно критикую ее, но тут я вижу только пользу для Страны. Поэтому хчу пожелать Зеленскому удачи и успеха. Поскольку это важно для всех нас, для нашей победы над врагом, для сохранения жизней наших воинов. Желаю ему получить максимальный результат для Украины от этой поездки.

Российские пропагандисты тоже морально готовятся к тому, что Украина получит новую партию западных вооружений.

Сергей Марков

Зеленский прилетел в США. Понятно почему ему понадобилось посещение Бахмута. "С фронта в Белый Дом и Конгресс". Зеленский выдающийся актёр, гениально играющий роль президента демократической Украины, которая борется со злобной, тёмной Россией. Зеленского ждёт триумфальное турне. Это шоу политическая звезда номер один в мире. Уверен, что он будет дарить Байдену и Конгрессу подарки с фронта.

Тут тоже не обошлось без сравнений с российским лидером.

Александр Плющев

Сегодня - Бахмут, завтра Вашингтон. Мда, то ли дело из Ростова да в Минск.

Александр Невзоров

Ну вот, что ни день, то оплеуха путину. И опять очень звонкая и болезненная. Никто и никогда уже не предложит кремлевскому маньяку «решать судьбы мира». Он лишён права голоса, авторитета и веса. Он ещё может шевелить усами пескова из кремлевской норы, но даже страха уже особого не внушает.

Впрочем, для успокоения телезрителей россии - путину ничто не мешает тоже слетать в Америку. Под питером есть старые торфоразработки, заброшенные рабочие посёлки, в которых ещё теплится пара-тройка старушек. Эти посёлки называются урочище Америка.

Тем временем Дмитрий Медведев поехал с визитом в Пекин. "Патриотичные" комментаторы считают, что встреча председателя "Единой России" с Си Цзиньпином может повлиять на дальнейший ход войны.

Сергей Марков

Сегодня Дмитрий Медведев передал главе Китая Си письмо от Путина. Это важнейшее письмо и Путин его не доверил даже послам и главе МИД. Что в письме, не знает никто. Варианты.

1. Путин предупреждает Си, что если и дальше Китай будет занимать нейтралитет, когда Россия ведёт войну с главным врагом Китая, США , то Китай ждут трудные времена.

2. Путин предлагает Китаю передать России большие объёмы оружия.

3. Путин предлагает Китаю резкое развитие в экономике.

4. Путин предлагает Китаю дать согласие на переброску армии КНДР на Украину для участия в боевых действиях. Логично было бы, чтобы Китай это оплатил.

Сергей Мардан

Зеленский - в Вашингтоне. Медведев с личным посланием Путина - в Пекине.

Кажется, прелюдия с попытками договориться заканчивается и вот-вот официально будет объявлена война.

Взорванный "Северный поток", нефтяное эмбарго, системы ПРО, развернутая европейская сеть подготовки украинских солдат.

В России - частичная мобилизация как тестирование готовности системы к большой войне, перевод предприятий ВПК на военный режим производства.

Напряжение достигло высшего предела.

Собственно, все уже было понятно, когда освобожденные территории были включены в состав России. А кто этого не понял, тот - безнадежный и инфантильный идиот.

Украинским комментаторам непонятно другое.

Юрий Касьянов

В мордорских пабликах какая-то загробная восторженность. Радуются, что Зеленский полетел в Штаты, а Медведев - в Китай. "Большая война будет", - ухмыляются орки, потирая руки. Ну что за люди... И люди ли вообще?..