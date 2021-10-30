Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Грани времени

«День Победы» Моргенштерна не понравился Кремлю | Грани времени с Мумином Шакировым

«День Победы» Моргенштерна не понравился Кремлю | Грани времени с Мумином Шакировым
Embed
«День Победы» Моргенштерна не понравился Кремлю | Грани времени с Мумином Шакировым

No media source currently available

0:00 0:54:00 0:00
Скачать медиафайл

• Власть взялась за Моргенштерна после его заявлений о Дне Победы. Извинения артиста не помогли • «Скифское золото» ждут в Симферополе, но поедет оно в Киев • В кино нельзя, в театр - можно. Массовые мероприятия запрещены. Россия продолжает бить антирекорды по смертности от Covid-19

• Власти взялись за Моргенштерна. Телеканал СТС снял с эфира выпуск реалити-шоу с популярным репером после его заявлений о Дне Победы. Извинения артиста не помогли
• «Скифское золото» ждут в Симферополе, но поедет оно в Киев. Суд в Амстердаме решил, что коллекция культурных ценностей из музеев аннексированного Крыма должна быть возвращена Украине. В Киеве торжествуют, в Москве говорят о двойных стандартах
• В кино нельзя, в театр - можно. Массовые мероприятия запрещены. В России объявлен локдаун в семи регионах, включая Москву. Страна продолжает бить антирекорды по смертности от Covid-19

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с директором Центрального музея Тавриды Андреем Мальгиным, с первым замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, с телекритиком Ариной Бородиной и интернет-экспертом Сергеем Оселедько.
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG