Память о победах и поражениях – как она появляется, кому она нужна и как исчезает? У каждого ли народа имеются свои военно-исторические культы, праздники или дни скорби, свои мифы и легенды, связанные с войнами? Почему память о выигранной либо проигранной войне так важна для некоторых правителей?