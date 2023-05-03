День Х
Память о победах и поражениях – как она появляется, кому она нужна и как исчезает? У каждого ли народа имеются свои военно-исторические культы, праздники или дни скорби, свои мифы и легенды, связанные с войнами? Почему память о выигранной либо проигранной войне так важна для некоторых правителей?
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