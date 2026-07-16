Денег нет, за что держаться?

Проблемы в экономике России продолжают расти. В семи регионах цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей. При этом в оккупированном Крыму топливо продают уже более чем за 200 рублей. Топливный кризис влияет на настроения россиян. “Левада центр” фиксирует, что покупательские настроения упали до уровня осени 2022 года. Россияне все чаще экономят на одежде. Издание “Ведомости” пишет о падении продаж на 22% с начала года. Многие бренды вынуждены закрываться. При этом Владимир Путин продолжает давление на Центробанк. На встрече с главой Якутии он заявил, что макроэкономические показатели позволяют снизить ключевую ставку. Того же хочет и крупный бизнес. Однако, низкая ключевая ставка — это и высокая инфляция.

Готов ли Путин ради элит, поступиться интересами россиян? Об этом и не только сегодня рассуждаем в программе “Лицом к событию” с экономистом Владиславом Жуковским.



