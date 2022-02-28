День мира на Тайване. Путь к свободе через осознание прошлого

На Тайване 28 февраля отмечается День мира и памяти, установленный в честь жертв трагических событий февраля – марта 1947 года, которые стали началом так называемого "белого террора" на острове. Осознание причин и последствий тех событий сейчас играет ключевую роль в выборе тайваньским обществом демократического пути. О "белом терроре" на Тайване рассказывает живущий на острове историк и переводчик, кандидат исторических наук Константин Хахалин.

Решением союзников-победителей в 1945 году освобожденный от оккупации Японской империей Тайвань был возвращён под юрисдикцию Китая на правах его законной территории. Уже в октябре того же года на остров прибыл назначенный китайским гоминьдановским правительством новый губернатор Тайваня Чэнь И. Поначалу коренные жители Тайваня достаточно доброжелательно отнеслись к прекращению японской оккупации. Однако уже очень скоро Китай по отношению к ним повел себя хуже злой мачехи.

В годы оккупации тайваньская экономика бурно развивалась: был основан Банк Тайваня, построены железная дорога, связавшая север и юг острова, и электростанции, обеспечившие энергией растущие потребности тайваньской промышленности и сельского хозяйства. На Тайвань пришли японские финансово-промышленные гиганты Mitsubishi и Mitsui Group. Уже через десять лет после начала японской оккупации, то есть к 1905 году, Тайвань достиг состояния экономической самодостаточности и перестал нуждаться в имперских субсидиях. Экономические успехи острова были зримо представлены в 1935 году на выставке достижений, организованной в Тайбэе по случаю сорокалетнего юбилея японского управления. На выставке побывал и представитель правящего в тот период в Китае Гоминьдана тот самый Чэнь И, выразивший искреннее восхищение достигнутыми успехами при столь эффективном японском администрировании.

После прихода на Тайвань китайских властей началось активное выстраивание того, что именуется теперь "жёсткой вертикалью управления" – с сопутствующей конфискацией собственности, налоговым прессингом, произволом и коррупцией. Все это сопровождалось ростом инфляции и дефицитом продовольствия, которое принудительно централизованно и исключительно по низким ценам скупалось у местных производителей для отправки на континент. Новый порядок в управлении экономикой острова наводился "твёрдой рукой", жёстко каравшей жителей в том числе за нарушение всяческих государственных монополий: на табак, сахар, чай, камфару, бумагу, химикаты, нефтепереработку и всё прочее.

Поводом для "инцидента 2/28", или "резни 2/28", послужило событие весьма заурядное с точки зрения китайских властей Тайваня, пришедших на смену японской администрации после поражения императорской Японии во Второй мировой войне. 27 февраля 1947 года под горячую руку борцов с нарушителями государственной монополии на табак попала 40-летняя вдова Линь Цзянмай, торговавшая контрабандными сигаретами в одном из чайных домов Тайбэя. Не ограничившись изъятием контрабандного товара, "блюстители закона" конфисковали у вдовы сбережения. В ответ на свое возмущение Линь Цзянмай получила жестокий удар оружием по голове. Свидетели происшедшего не остались равнодушными, бросились на помощь беззащитной женщине и потребовали вернуть ей отнятые сбережения. В ответ по ним был открыт огонь, один человек был тяжело ранен и скончался в больнице на следующий день.

Уже утром следующего дня, 28 февраля 1947 года, взбунтовался весь Тайбэй. Возмущённые трагедией горожане собрались у канцелярии губернатора Чэнь И, потребовав расследования и наказания виновных. Охрана канцелярии стала стрелять в демонстрантов, убив как минимум трех человек. В ответ протестующие захватили городскую администрацию, военные базы, а 4 марта взяли под контроль местную радиостанцию, через которую обратились с призывом к восстанию ко всему населению Тайваня. В тот же день на острове было введено военное положение и объявлен комендантский час. Силовики получили приказ стрелять по всем, кто покажется подозрительным.

Вспыхнувшее восстание, тем не менее, охватило большую часть Тайваня. Для поддержания общественного порядка повстанцы сформировали собственную полицию, из местных лидеров был создан Комитет по урегулированию, который представил правительству список из 32 требований по реформированию управления Тайванем. В числе этих требований – расширенная автономия, свободные выборы, отказ армии от применения оружия, борьба с коррупцией.

Власти, с целью выиграть время до прихода силового подкрепления с материка, дали согласие на переговоры, но уже 8 марта перешли в наступление и буквально потопили в крови восставший Тайвань. К концу марта были арестованы все основные организаторы и участники восстания.

Наступил черед массовых казней – казнены были от 3 до 4 тысяч повстанцев. Всего же количество погибших в ходе подавления восстания достигает, по разным данным, от 18 до 28 тысяч человек. Основной удар гоминьдановской власти был нанесен по представителям тайваньской интеллектуальной элиты, по школьникам и студентам, а также по представителям национальных меньшинств, коренных обитателей острова. Все последующие 40 лет, вплоть до отмены в 1987 году военного положения, тайваньские власти активно боролись с любым инакомыслием. За это время число всех пострадавших от "белого террора" – убитых или брошенных в тюрьму, часто по ложным обвинениям, достигло почти 140 тысяч человек.

До отмены военного положения на Тайване изучение и обсуждение событий 1947 года было строго запрещено властями: эта тема не включалась в местный исторический "краткий курс", исследования по ней не проводились и доступ к документам был наглухо закрыт. Впервые о трагедии "белого террора" официально упомянул первый демократически избранный президент Тайваня Ли Дэнхуэй в 1995 году. Сейчас память о тех событиях уже закреплена в сознании тайваньского общества статусом отмечаемого на государственном уровне Дня мира и памяти. В столице Тайваня построен огромный мемориальный комплекс, аналогичные памятники созданы во всех крупных городах, а в ежегодных траурных церемониях традиционно участвует президент Тайваня, под звон мемориального колокола преклоняя колени перед семьями жертв и возлагая венок из белых лилий. В 1995 году, принося извинения семьям жертв "резни 228", Ли Дэнхуэй объявил о создании специального фонда, из средств которого каждой пострадавшей семье назначалась компенсация в размере 195 тысяч американских долларов. В магазинах запрещена продажа любой символики, связанной с именем Чан Кайши, чья личная ответственность за резню 1947 года документально подтверждена.

Трагические события на Тайване 75 лет назад представляются в современных произведениях культуры и искусства как начало борьбы за освобождение Тайваня, за суверенитет острова. Самым известным музыкальным произведением, созданным на Тайване в память о тех событиях, считается "Увертюра 1947 года" для сопрано, хора и оркестра композитора Сяо Тайжаня. Её заключительную часть составляет песня "Тайвань зелёный", которую сторонники независимости Тайваня рассматривают в качестве потенциального государственного гимна будущей независимой Тайваньской Республики. Не обошёл тему тех событий и тайваньский кинематограф. Фильм режиссёра Хоу Сяосянь "Город печали", первый игровой фильм о "белом терроре" на Тайване, в 1989 году завоевал "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале.

Современный демократичный Тайвань не может не помнить о трагических событиях февраля 1947 года. Тайвань не забывает о долгое время прятавших свидетельства о содеянном виновниках трагедии, чтобы уберечься в будущем от их возможных идейных наследников. Помнит Тайвань и о погибших в годы "белого террора" – чтобы не допустить новых жертв.