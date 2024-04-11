"День олигарха". Соцсети о победе Авена и Фридмана в суде ЕС

Одна из главных новостей недели – европейский суд постановил снять с Михаила Фридмана и Петра Авена персональные санкции. Она почти буквально взорвала Рунет.

Анна Монгайт:

Как интересно получается, с Фридмана и Авена сняли все европейские санкции как раз в тот момент, когда Фридман вернулся в Россию (не на Родину. Его Родина - Украина, он из Львова) и зажил, как прежде. И от Путина не пришлось отказываться. И бизнес под контролем. Неисповедимы пути твои..

Наталия Геворкян:

Ну что же, прецедент создан. Пропутинские олигархи радуются. Они пойдут проторенной дорогой. И для победы в европейском суде им, как оказалось, совсем не нужно осуждать режим, который начал войну, рвать отношения с Путиным, становиться изгоями в России. Достаточно аккуратно пройти между струями и нанять хороших адвокатов. Тогда и твой бизнес в России ок, и на Западе ты в порядке. Привет высшему европейскому суду, мудрое решение, что уж

Арина Бородина:

Такая трогательная избирательная память🤦‍♀️

Конечно, ни Фридман, ни Авен никак не были связаны с Путиным, конечно, Авен не ходил на встречу с Путиным 24 февраля 2022 года, конечно, Авен не ходил и в программу «Действующие лица», которую на «России 1» вела Наиля Аскер-заде, а фрагмент из неё потом, конечно, не показывал Дмитрий Киселёв в «Вестях недели»…

Да, вечный-вечный Гайдай и Булгаков: «Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались»

Андрей Мальгин:

Главное в Европе и США - найти сильного адвоката. Нет проблемы, которую не мог бы решить хороший адвокат. Случай Авена и Фридмана - тому ярчайший пример. Суд решил снять с них санкции - значит надо снимать. При том, что ни тот, ни другой никак не осудили войну с Украиной и аннексию ее территории. И второй вывод: с Путиным следует бороться не персональными санкциями (ему в принципе наплевать на любого, друзей него нет), а просто физически.

Юлия Навальная:

Хочется спросить у европейских политиков: «А что изменилось с тех пор, как вы российских олигархов под санкции внесли?»

Ни Фридман, ни Авен не сделали никаких заявлений против войны, никаких попыток положить ей конец — они просто наняли очень дорогих адвокатов и нашли хороших лоббистов. Антивоенно настроенные россияне в Европе сталкиваются со множеством проблем, но для российских олигархов все легко решается деньгами.

Идет третий год войны. За это время не появилось ни конкретного механизма ввода санкций, не выхода из-под них. Решения принимаются по принципу «кто до кого первым добежит».

Решение снять санкции с Фридмана и Авена — вредное. Оно только ослабит антивоенное движение и поможет Путину дольше оставаться у власти.

Леонид Волков:

Когда полтора года тому назад я (крайне неудачно) пытался выступить в роли посредника между владельцами Альфы и европейскими чиновниками, то смысл истории был в том, чтобы

а) создать прецедент, открыть путь для бегства околопутинских элит,

б) обусловить снятие санкций публичным разрывом с Путиным и деятельным раскаянием,

в) создать прозрачный, воспроизводимый механизм выхода из-под санкций.

Из этого ничего не получилось — но я по-прежнему считаю, что в попытке был смысл.

А вот в том, что сделали европейцы сейчас — никакого смысла нет. Фридман и Авен ни слова публично так и не сказали против войны, не вступили с Путиным в конфликт. Суд ЕС просто так им отдал желаемое на блюдечке с голубой каемочкой. Чтобы что? Какой этим сигнал суд посылает Путину, его друзьям, российским олигархам?

Прозрачного механизма выхода из-под санкций через публичный разрыв с Путиным и деятельное раскаяние так и не создано. "Лучше нанимайте больше европейских юристов и лоббистов", — говорит суд.

Это все очень, очень плохо.

Андрей Десницкий:

С банкиров Фридмана и Авена снимают евросанкции по решению суда.

Интересно, есть ли шанс у миллионов обладателей российских паспортов, находящихся сейчас в Европе, доказать в каком бы то ни было суде, что лично они не несут ответственности за действия властей РФ и потому не должны подвергаться разного рода ограничениям?

Думаю, нет. Денег на адвокатов не хватит (особенно если есть проблемы с банком из-за гражданства).

Хорошо это или плохо - решайте сами.

Егор Ершов:

Проблема ещё и в том, что у фридманов есть адвокаты такого уровня, а у тех, чьи банковские карточки не работают, простите, нет

Впрочем, весомая часть комментаторов отнеслась к новости с одобрением.

Виталий Аверин:

Оцениваю решение суда ЕС, как свидетельство того, что в Европе есть независимое и политически-неангажированное правосудие.

Олег Кашин:

Чья это победа — на самом деле разума, здравого смысла. Самая концепция внесудебного поражения в правах решением каких-то анонимов, основанным непонятно на чем — она антиправовая и порочная, да и политически в случае с конкретным Фридманом история с санкциями привела его обратно в объятия путинского государства, из которых он, насколько понимаю, вполне искренне хотел вырваться. Здесь если о чем-то можно сожалеть, то только о том, что перед нами не отказ Европы от самой идеи таких санкций, а личный успех Фридмана и Авена с их лоббистскими возможностями.

Евгений Чичваркин:

Не могу не поздравить уважаемых Петра Авена и Михаила Фридмана со снятием хотя бы части санкций. Это большая победа и важный поворот.

Рад, что немного приложил к этому руку тоже. И дальше я буду способствовать их снятию. А надо будет и в суд приду в witness box, не впервой.

Весь цивилизованный мир с 13-ю пакетами санкций не лишил Путина денег и талантов. Деньги и таланты вернулись в Россию из-за нелепых идиотских решений западного мира. Вместо того, чтоб воевать с Путиным или хотя бы лишить его выручки за ископаемые, они радостно набросились на уехавших от режима россиян: слепые санкции по списку Форбс, отбор яхт и домов без следствия, невыдача виз и разрешений на работу, закрытие и неоткрытие банковских счетов и компаний, недопуск россиян в страны с открытой Шенгенской визой, отбор частной собственности (машин с рос номерами), и ещё сотни тысяч проявлений национальной дискриминации (читай: русофобии).

Другой пример, Мельниченко: арестовали красивейшие дома и яхты (в угоду левакам-избирателям), но удобрения продолжают покупать и напрямую платить, и это сделало его номером 1 российского Форбса. Мельниченко- гений, уважаю его и искренне желаю ему победы в отстаивании прав на собственность.

Я не боюсь быть непопулярным, я избираться не собираюсь и замуж мне не нужно, поэтому пользуюсь полной свободой быть с вами откровенным.

Без талантливых бизнесменов, и крупных и очень крупных, никакой Прекрасной Счастливой России Будущего не будет. Без железобетонной неприкосновенности собственности- тоже!

Жаль, что мои уважаемые коллеги по оппозиции это либо не понимают, либо хрен его знает, почему не могут вербализовать.

Кстати, через какое-то время изъятые украинские активы тоже придётся вернуть Альфе, ещё ни разу не было, чтоб у них что-то отобрали и не вернули.

У нас у всех общий враг - Путин и его группировка, давайте со создавать себе врагов из влиятельных и талантливых людей, которые в эту группировку не входят. Социализм- зло, давайте не повторять ошибок прошлого.

Станислав Белковский:

Снятие судом санкций с Петра Авена и Михаила Фридмана – важный прецедент.



Уже потому, что.

1. Ещё раз подтверждено, что судебная власть в Европе независима от исполнительной. И от политики вообще.

2. Евросоюз так и не сформулировал внятно (и законодательно) критерии введения санкций. Потому любой олигарх может – как мы много раз предупреждали – снять их через суд.

3. Государство должно защищать своих граждан. А Пётр Авен – гражданин Люксембурга.

Теперь созданным прецедентом могут воспользоваться и некоторые другие РФ-магнаты. А (не)дорогим россиянам – открыто выступающим против войны и тоталитаризма – ловить нечего. При отсутствии денег и времени на суды мы останемся под фактическими санкциями на неопределённый срок.

Юлия Латынина:

Реакция большинства обитателей соцсетей на это решение оказалась предсказуемо инфантильной и социалистической.

«А-а-а! С богатеев сняли, а мне, беглецу, счет в европейском банке не дают открыть! Вы их, их накажите! Это они Путина не остановили!» И дальше – стандартные упреке Европе в двуличии и лицемерии.

В связи с этим имею сказать. Первое: все русские – в одной лодке. Если вы исповедуете инфантильный социализм со словами: «Это все олигархи виноваты, что не свергли Путина», то не удивляйтесь, если кто будет исповедовать инфантильный нацизм со словами: «Это все русские виноваты, что не свергли Путина».

Второе. Решение суда ЕС – это решение суда. Суд в ЕС не Басманный. Он – независим от политиков и бюрократов. Решение суда показывает одно – что юридические основания для санкций не стоят выеденного яйца. Что вся эта чепуха со словами: Они (олигархи, русские, европейские политики – нужное подчеркнуть) не остановили Путина и поэтому должны быть наказаны, - это инфантильные хотелки, не переводимые на язык права.

И третье. На самом деле для Фридмана и Авена ничего не изменилось. Они как были под санкциями Великобритании, так и остались. Потому что в том-то и дело, что механизм санкций – внесудебный. На тебя налагают санкции, и просто нет никакого механизма обжалования. Суд решит одно, а бюрократия снова выкатит список. «А что такого? Мы же у вас собственность не отнимаем, мы просто вводим против вас санкции. Куда обращаться? А мы не знаем. Чего опровергать? А мы не скажем».

Это замок Кафки. И кричать «эй-эй, в этот замечательный замок Кафки надо посылать одних олигархов, а нас-то за что?» - верх инфантильной безответственности. Но так легче. Каждому приятней обругать олигарха, если не смог олигархом стать.

Действительно, по факту оба российских бизнесмена всё равно остаются под санкциями.

Фёдор Крашенинников:

Если отбросить хайп, то по санкциям против Фридмана и Авина ничего не изменилось - есть вторые санкции, которые никуда не делись. Так что оба красавца остаются под санкциями в ЕС. Но готовить санкционные обоснования надо, конечно, тщательнее.

Илья Пономарёв:

"Отмена" санкций с Фридмана - вполне классический пример т.н. политической (а может быть, и не только политической) проституции евроинститутов.

С одной стороны, их как бы не совсем понятно за что наложили, и поэтому как бы вроде и нет препятствий к снятию; с другой стороны - отменим решение о санкциях от 2022 года, но оставим в силе 2023, т.е. ничего не изменится. С третьей стороны, для Фридмана и Ко по-настоящему важны санкции Великобритании, так что снова как-то и ни два, и ни полтора.

Димитрий Саввин:

Да, санкции все ещё в силе. Но они создали прецедентное решение, отталкиваясь от которого, надеются окончательно "решить вопрос".

Впрочем, такие надежды иногда ведь и разбиваются...

Аббас Галлямов:

Примерно представляя себе тот уровень взаимной подозрительности, которая царит сейчас в окружении Путина, могу предположить, что первым следствием снятия санкций с Фридмана и Авена станет резко возросший уровень недоверия к ним. «Интересно, за какие такие заслуги наши враги им такие подарки делают?», - с завистью вопрошают сейчас остающиеся под санкциями Патрушевы, Сечины, Ротенберги и прочие Ковальчуки.

Илья Матвеев:

Думаю, пора честно признать, что политика персональных санкций потеряла всякое значение. Прошло больше двух лет и олигархи выбрали свой путь. Меньшинство пожертвовало активами в России, вплоть до отказа от российского гражданства, в пользу отношений с Западом. Большинство, наоборот, пожертвовало западными активами, переориентировав жизнь и бизнес на Россию и «дружественные» страны. В отношении этой группы Запад потерял leverage, а Путин его сохранил и увеличил. Экономическая адаптация уже произошла. Все дальнейшие манипуляции с санкционным режимом не имеют даже символического значения, поскольку неизбежно выставляют Запад в плохом свете («Отменили санкции - почему именно сейчас?», «Ввели санкции - почему именно сейчас?»)

Леонид Волков в своей авантюре с Альфа групп как минимум интуитивно это понимал. Через полгода войны после серии разгромов России морковка в виде снятия санкций могла хотя бы теоретически привести к волне elite defections. Сейчас, через два года экономического приспособления и в условиях стабильного фронта, такая возможность отсутствует. Глобально, разумеется, российским олигархам все равно выгоднее быть частью западного капитализма, но бизнес рассуждает не глобально, а по факту. Факты такие какие они есть.

Рычагов влияния на российскую политику извне все меньше, надо это учитывать и думать над новыми стратегиями.