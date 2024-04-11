"День олигарха". Соцсети о победе Авена и Фридмана в суде ЕС

Одна из главных новостей недели – европейский суд постановил снять с Михаила Фридмана и Петра Авена персональные санкции. Она почти буквально взорвала Рунет.
Как интересно получается, с Фридмана и Авена сняли все европейские санкции как раз в тот момент, когда Фридман вернулся в Россию (не на Родину. Его Родина - Украина, он из Львова) и зажил, как прежде. И от Путина не пришлось отказываться. И бизнес под контролем. Неисповедимы пути твои..
Ну что же, прецедент создан. Пропутинские олигархи радуются. Они пойдут проторенной дорогой. И для победы в европейском суде им, как оказалось, совсем не нужно осуждать режим, который начал войну, рвать отношения с Путиным, становиться изгоями в России. Достаточно аккуратно пройти между струями и нанять хороших адвокатов. Тогда и твой бизнес в России ок, и на Западе ты в порядке. Привет высшему европейскому суду, мудрое решение, что уж
Такая трогательная избирательная память🤦♀️
Конечно, ни Фридман, ни Авен никак не были связаны с Путиным, конечно, Авен не ходил на встречу с Путиным 24 февраля 2022 года, конечно, Авен не ходил и в программу «Действующие лица», которую на «России 1» вела Наиля Аскер-заде, а фрагмент из неё потом, конечно, не показывал Дмитрий Киселёв в «Вестях недели»…
Да, вечный-вечный Гайдай и Булгаков: «Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались»
Главное в Европе и США - найти сильного адвоката. Нет проблемы, которую не мог бы решить хороший адвокат. Случай Авена и Фридмана - тому ярчайший пример. Суд решил снять с них санкции - значит надо снимать. При том, что ни тот, ни другой никак не осудили войну с Украиной и аннексию ее территории. И второй вывод: с Путиным следует бороться не персональными санкциями (ему в принципе наплевать на любого, друзей него нет), а просто физически.
Хочется спросить у европейских политиков: «А что изменилось с тех пор, как вы российских олигархов под санкции внесли?»
Ни Фридман, ни Авен не сделали никаких заявлений против войны, никаких попыток положить ей конец — они просто наняли очень дорогих адвокатов и нашли хороших лоббистов. Антивоенно настроенные россияне в Европе сталкиваются со множеством проблем, но для российских олигархов все легко решается деньгами.
Идет третий год войны. За это время не появилось ни конкретного механизма ввода санкций, не выхода из-под них. Решения принимаются по принципу «кто до кого первым добежит».
Решение снять санкции с Фридмана и Авена — вредное. Оно только ослабит антивоенное движение и поможет Путину дольше оставаться у власти.
Когда полтора года тому назад я (крайне неудачно) пытался выступить в роли посредника между владельцами Альфы и европейскими чиновниками, то смысл истории был в том, чтобы
а) создать прецедент, открыть путь для бегства околопутинских элит,
б) обусловить снятие санкций публичным разрывом с Путиным и деятельным раскаянием,
в) создать прозрачный, воспроизводимый механизм выхода из-под санкций.
Из этого ничего не получилось — но я по-прежнему считаю, что в попытке был смысл.
А вот в том, что сделали европейцы сейчас — никакого смысла нет. Фридман и Авен ни слова публично так и не сказали против войны, не вступили с Путиным в конфликт. Суд ЕС просто так им отдал желаемое на блюдечке с голубой каемочкой. Чтобы что? Какой этим сигнал суд посылает Путину, его друзьям, российским олигархам?
Прозрачного механизма выхода из-под санкций через публичный разрыв с Путиным и деятельное раскаяние так и не создано. "Лучше нанимайте больше европейских юристов и лоббистов", — говорит суд.
Это все очень, очень плохо.
С банкиров Фридмана и Авена снимают евросанкции по решению суда.
Интересно, есть ли шанс у миллионов обладателей российских паспортов, находящихся сейчас в Европе, доказать в каком бы то ни было суде, что лично они не несут ответственности за действия властей РФ и потому не должны подвергаться разного рода ограничениям?
Думаю, нет. Денег на адвокатов не хватит (особенно если есть проблемы с банком из-за гражданства).
Хорошо это или плохо - решайте сами.
Проблема ещё и в том, что у фридманов есть адвокаты такого уровня, а у тех, чьи банковские карточки не работают, простите, нет
Впрочем, весомая часть комментаторов отнеслась к новости с одобрением.
Оцениваю решение суда ЕС, как свидетельство того, что в Европе есть независимое и политически-неангажированное правосудие.
Чья это победа — на самом деле разума, здравого смысла. Самая концепция внесудебного поражения в правах решением каких-то анонимов, основанным непонятно на чем — она антиправовая и порочная, да и политически в случае с конкретным Фридманом история с санкциями привела его обратно в объятия путинского государства, из которых он, насколько понимаю, вполне искренне хотел вырваться. Здесь если о чем-то можно сожалеть, то только о том, что перед нами не отказ Европы от самой идеи таких санкций, а личный успех Фридмана и Авена с их лоббистскими возможностями.
Не могу не поздравить уважаемых Петра Авена и Михаила Фридмана со снятием хотя бы части санкций. Это большая победа и важный поворот.
Рад, что немного приложил к этому руку тоже. И дальше я буду способствовать их снятию. А надо будет и в суд приду в witness box, не впервой.
Весь цивилизованный мир с 13-ю пакетами санкций не лишил Путина денег и талантов. Деньги и таланты вернулись в Россию из-за нелепых идиотских решений западного мира. Вместо того, чтоб воевать с Путиным или хотя бы лишить его выручки за ископаемые, они радостно набросились на уехавших от режима россиян: слепые санкции по списку Форбс, отбор яхт и домов без следствия, невыдача виз и разрешений на работу, закрытие и неоткрытие банковских счетов и компаний, недопуск россиян в страны с открытой Шенгенской визой, отбор частной собственности (машин с рос номерами), и ещё сотни тысяч проявлений национальной дискриминации (читай: русофобии).
Другой пример, Мельниченко: арестовали красивейшие дома и яхты (в угоду левакам-избирателям), но удобрения продолжают покупать и напрямую платить, и это сделало его номером 1 российского Форбса. Мельниченко- гений, уважаю его и искренне желаю ему победы в отстаивании прав на собственность.
Я не боюсь быть непопулярным, я избираться не собираюсь и замуж мне не нужно, поэтому пользуюсь полной свободой быть с вами откровенным.
Без талантливых бизнесменов, и крупных и очень крупных, никакой Прекрасной Счастливой России Будущего не будет. Без железобетонной неприкосновенности собственности- тоже!
Жаль, что мои уважаемые коллеги по оппозиции это либо не понимают, либо хрен его знает, почему не могут вербализовать.
Кстати, через какое-то время изъятые украинские активы тоже придётся вернуть Альфе, ещё ни разу не было, чтоб у них что-то отобрали и не вернули.
У нас у всех общий враг - Путин и его группировка, давайте со создавать себе врагов из влиятельных и талантливых людей, которые в эту группировку не входят. Социализм- зло, давайте не повторять ошибок прошлого.
Снятие судом санкций с Петра Авена и Михаила Фридмана – важный прецедент.
Уже потому, что.
1. Ещё раз подтверждено, что судебная власть в Европе независима от исполнительной. И от политики вообще.
2. Евросоюз так и не сформулировал внятно (и законодательно) критерии введения санкций. Потому любой олигарх может – как мы много раз предупреждали – снять их через суд.
3. Государство должно защищать своих граждан. А Пётр Авен – гражданин Люксембурга.
Теперь созданным прецедентом могут воспользоваться и некоторые другие РФ-магнаты. А (не)дорогим россиянам – открыто выступающим против войны и тоталитаризма – ловить нечего. При отсутствии денег и времени на суды мы останемся под фактическими санкциями на неопределённый срок.
Реакция большинства обитателей соцсетей на это решение оказалась предсказуемо инфантильной и социалистической.
«А-а-а! С богатеев сняли, а мне, беглецу, счет в европейском банке не дают открыть! Вы их, их накажите! Это они Путина не остановили!» И дальше – стандартные упреке Европе в двуличии и лицемерии.
В связи с этим имею сказать. Первое: все русские – в одной лодке. Если вы исповедуете инфантильный социализм со словами: «Это все олигархи виноваты, что не свергли Путина», то не удивляйтесь, если кто будет исповедовать инфантильный нацизм со словами: «Это все русские виноваты, что не свергли Путина».
Второе. Решение суда ЕС – это решение суда. Суд в ЕС не Басманный. Он – независим от политиков и бюрократов. Решение суда показывает одно – что юридические основания для санкций не стоят выеденного яйца. Что вся эта чепуха со словами: Они (олигархи, русские, европейские политики – нужное подчеркнуть) не остановили Путина и поэтому должны быть наказаны, - это инфантильные хотелки, не переводимые на язык права.
И третье. На самом деле для Фридмана и Авена ничего не изменилось. Они как были под санкциями Великобритании, так и остались. Потому что в том-то и дело, что механизм санкций – внесудебный. На тебя налагают санкции, и просто нет никакого механизма обжалования. Суд решит одно, а бюрократия снова выкатит список. «А что такого? Мы же у вас собственность не отнимаем, мы просто вводим против вас санкции. Куда обращаться? А мы не знаем. Чего опровергать? А мы не скажем».
Это замок Кафки. И кричать «эй-эй, в этот замечательный замок Кафки надо посылать одних олигархов, а нас-то за что?» - верх инфантильной безответственности. Но так легче. Каждому приятней обругать олигарха, если не смог олигархом стать.
Действительно, по факту оба российских бизнесмена всё равно остаются под санкциями.
Если отбросить хайп, то по санкциям против Фридмана и Авина ничего не изменилось - есть вторые санкции, которые никуда не делись. Так что оба красавца остаются под санкциями в ЕС. Но готовить санкционные обоснования надо, конечно, тщательнее.
"Отмена" санкций с Фридмана - вполне классический пример т.н. политической (а может быть, и не только политической) проституции евроинститутов.
С одной стороны, их как бы не совсем понятно за что наложили, и поэтому как бы вроде и нет препятствий к снятию; с другой стороны - отменим решение о санкциях от 2022 года, но оставим в силе 2023, т.е. ничего не изменится. С третьей стороны, для Фридмана и Ко по-настоящему важны санкции Великобритании, так что снова как-то и ни два, и ни полтора.
Да, санкции все ещё в силе. Но они создали прецедентное решение, отталкиваясь от которого, надеются окончательно "решить вопрос".
Впрочем, такие надежды иногда ведь и разбиваются...
Примерно представляя себе тот уровень взаимной подозрительности, которая царит сейчас в окружении Путина, могу предположить, что первым следствием снятия санкций с Фридмана и Авена станет резко возросший уровень недоверия к ним. «Интересно, за какие такие заслуги наши враги им такие подарки делают?», - с завистью вопрошают сейчас остающиеся под санкциями Патрушевы, Сечины, Ротенберги и прочие Ковальчуки.
Думаю, пора честно признать, что политика персональных санкций потеряла всякое значение. Прошло больше двух лет и олигархи выбрали свой путь. Меньшинство пожертвовало активами в России, вплоть до отказа от российского гражданства, в пользу отношений с Западом. Большинство, наоборот, пожертвовало западными активами, переориентировав жизнь и бизнес на Россию и «дружественные» страны. В отношении этой группы Запад потерял leverage, а Путин его сохранил и увеличил. Экономическая адаптация уже произошла. Все дальнейшие манипуляции с санкционным режимом не имеют даже символического значения, поскольку неизбежно выставляют Запад в плохом свете («Отменили санкции - почему именно сейчас?», «Ввели санкции - почему именно сейчас?»)
Леонид Волков в своей авантюре с Альфа групп как минимум интуитивно это понимал. Через полгода войны после серии разгромов России морковка в виде снятия санкций могла хотя бы теоретически привести к волне elite defections. Сейчас, через два года экономического приспособления и в условиях стабильного фронта, такая возможность отсутствует. Глобально, разумеется, российским олигархам все равно выгоднее быть частью западного капитализма, но бизнес рассуждает не глобально, а по факту. Факты такие какие они есть.
Рычагов влияния на российскую политику извне все меньше, надо это учитывать и думать над новыми стратегиями.
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