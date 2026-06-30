Депозитарий Euroclear подал иск к Банку России в бельгийский суд

Депозитарий Euroclear подал иск к Банку России в Брюссельский коммерческий суд. Как сообщает The Brussels Times, предварительное слушание состоялось в прошлый четверг.

В мае Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Euroclear о взыскании 200 миллиардов евро (более 18 триллионов рублей) убытков. Иск был подан в декабре 2025 года. Тогда в Банке России заявили, что это решение было принято в связи с "незаконными действиями Euroclear" и рассмотрением Еврокомиссией механизмов использования замороженных активов ЦБ.

Euroclear утверждает, что российский суд не был уполномочен выносить решение по этому делу. Юрист организации назвал судебный процесс, который проходил в закрытом режиме, "несправедливым" и "фиктивным судом". В депозитарии утверждают, что только бельгийский суд вправе рассматривать это дело.