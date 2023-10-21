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Депутат Думы предложил "уничтожить" тех, кто не доверяет Путину

Генерал Андрей Гурулёв

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия", представляющий регионы Дальнего Востока, генерал Андрей Гурулёв предложил "уничтожить" россиян, которые не доверяют президенту страны Владимиру Путину. Это заявление он сделал в эфире государственного телеканала "Россия-1". Он считает, что "уровень сплочения, который есть на сегодня" – 80% доверяющих действующему главе государства граждан.

"И я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, <…> чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена", – заявил Гурулев.

Такую эмоциональную реакцию у депутата Госдумы вызвало исследование государственного ВЦИОМ, согласно которому Путину не доверяют 18% населения страны, или чуть менее 30 млн человек, - отмечает Сибирь.Реалии.

Рассуждения депутата касались тех россиян, которые уехали из страны, - их он назвал предателями, - а также тех, кто остался в России, но, согласно опросам, не доверяет Владимиру Путину. Гурулев также назвал "швалью" президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, заявив, что им и "не снился" уровень поддержки, которую имеет Путин.

Депутат также считает, что Путин победит на предстоящих весной 2024 года президентских выборах: "Даже если мы все будем ходить тут в носу ковыряться, я железно знаю, что он победит капитально". При этом сам Путин еще не объявлял об участии в выборах.

Андрей Гурулёв – бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа. Ранее он не раз делал резкие высказывания на тему войны в Украине, которые иногда подвергались критике вышестоящих. В частности, после публикации Гурулёвым обращения снятого с должности генерала Попова его вызывал на разговор глава Госдумы Вячеслав Володин. Как отмечает "Новая Газета", в послужном списке депутата также тесная связь с ЧВК "Вагнер".

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