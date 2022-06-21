Депутат думы Сахалина осуждён на 4,5 года колонии за контрабанду краба

Суд во Владивостоке признал депутата думы Сахалинской области Дмитрия Пашова виновным в контрабанде живого краба и уклонении от таможенных платежей и приговорил к четырём с половиной годам годам колонии строгого режима. Пашов в 2020 году по версии журнала Forbes стал самым богатым депутатом в России.

Как сообщила пресс-служба управления Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу, по версии следствия, организованная группа контрабандой вывезла из России в Японию, Южную Корею и Китай живого краба общим весом более трёх тысяч тонн стоимостью два миллиарда 600 миллионов рублей, а также не уплатила таможенные платежи в размере свыше девяти миллионов рублей.

Подсудимый действовал в составе организованной группы и под руководством собственника трёх крупных предприятий Сахалина, являющегося организатором преступления. Группа занималась контрабандой с 2014 по 2019 годы. Следствие установило, что краб отгружался по цене, значительно превышающей заявленную в декларации на российской таможне. Разница помещалась на счета оффшорных компаний и использовалась соучастниками преступлений по своему усмотрению.

Суд также приговорил Пашова к штрафу в один миллион рублей. Расследование уголовного дела в отношении остальных участников организованной группы продолжается, отмечается в сообщении.