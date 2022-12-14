Депутат Госдумы пообещал "мальчику Вове из Киева" ракеты на Новый год 

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Олег Нилов во время благотворительной акции для детей под названием "Ёлка желаний" пообещал "мальчику Вове из Киева" подарок в виде российских ракет. Соответствующее видео опубликовали в среду десятки СМИ и телеграм-каналов.

"Ёлка желаний" - ставшая уже традиционной предновогодняя акция Госдумы, в ходе которой дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из нуждающихся семей, а также дети-сироты присылают написаные на открытках новогодние желания, а депутаты их зачитывают и исполняют. В нынешнем году открытки с желаниями писали также дети мобилизованных россиян и дети, проживающие на оккупированных российскими войсками украинских территориях.

Депутат Олег Нилов, взяв с ёлки одну из открыток, прочитал: "Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди". После этого Нилов добавил, что "это шутка", но стоящий за ним председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев закрыл, тем не менее, лицо рукой.