Депутат обратился к главе ФСБ с просьбой запретить въезд группе "Би-2" 

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов обратился к главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить въезд в Россию лидерам рок-группы "Би-2" Игорю Бортнику и Александру Уману, известным под псевдонимами Лёва и Шура Би-2.

В обращении депутат указал, что музыканты с начала вооружённого вторжения России на территорию Украины "заняли активно антироссийскую позицию", отменили концерт в Омске из-за "патриотического" баннера, выпустили клип на песню с "российско-украинским политическим подтекстом", а кроме того, Бортник и Уман имеют гражданства "недружественного" России государства Австралия и государства Израиль.

Юридическую возможность запретить приезжать в страну участникам группы "Би-2" Кузнецов объяснил федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Также он отметил, что руководствуется "интересами страны и народа".

Лёва и Шура "Би-2" публично не высказывались о ходе войны в Украине, однако группа отменила выступление в омском спорткомплексе "Красная звезда" из-за размещённого в зале баннера с буквой "Z", которая символизирует так называемую "специальную военную операцию" российских войск. Ещё несколько концертов группы в разных городах были отменены местными властями.

Известно также, что из группы "Би-2" был уволен один из административных работников, который публично поддержал воооружённое вторжение в Украину.