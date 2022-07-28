Депутат обратился к главе ФСБ с просьбой запретить въезд группе "Би-2" 

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов обратился к главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить въезд в Россию лидерам рок-группы "Би-2" Игорю Бортнику и Александру Уману, известным под псевдонимами Лёва и Шура Би-2.
В обращении депутат указал, что музыканты с начала вооружённого вторжения России на территорию Украины "заняли активно антироссийскую позицию", отменили концерт в Омске из-за "патриотического" баннера, выпустили клип на песню с "российско-украинским политическим подтекстом", а кроме того, Бортник и Уман имеют гражданства "недружественного" России государства Австралия и государства Израиль.
Юридическую возможность запретить приезжать в страну участникам группы "Би-2" Кузнецов объяснил федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Также он отметил, что руководствуется "интересами страны и народа".
Лёва и Шура "Би-2" публично не высказывались о ходе войны в Украине, однако группа отменила выступление в омском спорткомплексе "Красная звезда" из-за размещённого в зале баннера с буквой "Z", которая символизирует так называемую "специальную военную операцию" российских войск. Ещё несколько концертов группы в разных городах были отменены местными властями.
Известно также, что из группы "Би-2" был уволен один из административных работников, который публично поддержал воооружённое вторжение в Украину.
- Ранее СМИ сообщили о существовании списка "запрещённых в России артистов", которые выступали против войны в Украине. Среди них - группы ДДТ, "Би-2", "Аквариум" и "Порнофильмы", рэперы Face и Оксимирон, исполнители Земфира, Монеточка и Вася Обломов - всего в списке более пятидесяти имён. Многие из музыкантов уже столкнулись с отменой концертов в России.
- В июле стало известно, что концертные агентства начали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические заявления со сцены, в частности - "распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный ". Артистам также запрещено использовать государственные символы Украины.
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