Депутат Госдумы потребовал возбудить дело против актёра Смольянинова

Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актёра Артура Смольянинова, - сообщает РИА "Новости". Уехавший из России после вторжения в Украину актёр в интервью "Новой газете.Европа" сказал, помимо прочего, что в случае, если бы ему пришлось участвовать в нынешней войне, он воевал бы на стороне Украины.

Смольянинов и раньше выступал против войны и в поддержку Украины. В интервью "Новой газете" актёр сказал, что не испытывает "ничего кроме ненависти" к тем, кто воюет против Украины с оружием в руках.

Хамзаев назвал Смольянинова "предателем" и заявил, что обратится в Следственный комитет. По какой статье он будет просить возбудить дело, депутат не сообщил.

Ранее в телеграм-каналах сторонников войны появились оскорбления в адрес Смольянинова, а также призывы писать на него доносы в правоохранительные органы. Ещё один депутат Госдумы, журналист Евгений Попов, предложил разработать "правовые механизмы", призванные "лишить признанных судом преступниками граждан преференций, предоставляемых российским паспортом". Он пояснил, что имеет в виду не лишение гражданства (это недопустимо по конституции), а какие-то другие меры, например аннулирование паспортов для таких лиц. Чем это отличается от лишения гражданства, он не пояснил. практику аннулирования паспортов.