Депутат Госдумы потребовал возбудить дело против актёра Смольянинова

Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актёра Артура Смольянинова, - сообщает РИА "Новости". Уехавший из России после вторжения в Украину актёр в интервью "Новой газете.Европа" сказал, помимо прочего, что в случае, если бы ему пришлось участвовать в нынешней войне, он воевал бы на стороне Украины.
Смольянинов и раньше выступал против войны и в поддержку Украины. В интервью "Новой газете" актёр сказал, что не испытывает "ничего кроме ненависти" к тем, кто воюет против Украины с оружием в руках.
Хамзаев назвал Смольянинова "предателем" и заявил, что обратится в Следственный комитет. По какой статье он будет просить возбудить дело, депутат не сообщил.
Ранее в телеграм-каналах сторонников войны появились оскорбления в адрес Смольянинова, а также призывы писать на него доносы в правоохранительные органы. Ещё один депутат Госдумы, журналист Евгений Попов, предложил разработать "правовые механизмы", призванные "лишить признанных судом преступниками граждан преференций, предоставляемых российским паспортом". Он пояснил, что имеет в виду не лишение гражданства (это недопустимо по конституции), а какие-то другие меры, например аннулирование паспортов для таких лиц. Чем это отличается от лишения гражданства, он не пояснил. практику аннулирования паспортов.
- Артур Смольянинов известен по ролям в фильмах "Ёлки", "9 рота", "Утомлённые солнцем – 2", "Духless". После начала войны он выступил с критикой российского вторжения. В октябре Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал Смольянинова на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, Полиция не уточняла, что именно стало причиной возбуждения административного делопроизводства. К моменту вынесения судом решения Смольянинов уже уехал из России.
- На вопрос издания "Медуза" о том, как он относится к протоколу, Смольянинов ответил, что для него "не существует законов этого государства: они, как и само государство, преступны по своей сути".
- Актёр заявлял, что на него оказывалось давление из-за его антивоенных высказываний: ему перестали давать роли, вычёркивали из проектов с государственным участием. Он согласился на предложения работы за рубежом, в частности в Латвии. Недавно стало известно о его участии в возобновлённом проекте "Гражданин поэт" - актёр читает стихи поэта Дмитрия Быкова на злободневные темы.
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