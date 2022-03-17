Депутат Госдумы предложил "углубить интеграцию России с КНДР"

России следует усилить интеграцию с КНДР и снять с неё санкции. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, его слова приводит сайт партии. Депутат отметил, что Северная Корея активно выступает за снятие с России международных санкций.

Тайсаев — секретарь ЦК компартии, он избирается в Госдуму с 2011 года, а до этого был членом парламента Северной Осетии. Он заявил, что считает Северную Корею "маяком подлинного социализма во всём мире". Он поблагодарил северокорейский народ за "постоянную поддержку" Москвы.

Партия процитировала обращение Председателя депутатской группы дружбы при Верховном народном собрании КНДР Ли Чхоля к российской Госдуме. В тексте говорится, что Москва и Пхеньян вместе "подвергаются настоящей травле со стороны коллективного Запада".

"Заокеанские негодяи пытаются уничтожить нас санкционными пакетами. Нас окружают цепью недружественных государств", — говорится в обращении северокорейского депутата к Госдуме. Он предложил двум странам "консолидироваться" и "укреплять свою роль на мировой арене".