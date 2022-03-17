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Депутат Госдумы предложил "углубить интеграцию России с КНДР"

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин, архив

России следует усилить интеграцию с КНДР и снять с неё санкции. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, его слова приводит сайт партии. Депутат отметил, что Северная Корея активно выступает за снятие с России международных санкций.

Тайсаев — секретарь ЦК компартии, он избирается в Госдуму с 2011 года, а до этого был членом парламента Северной Осетии. Он заявил, что считает Северную Корею "маяком подлинного социализма во всём мире". Он поблагодарил северокорейский народ за "постоянную поддержку" Москвы.

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by Радио Свобода

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Партия процитировала обращение Председателя депутатской группы дружбы при Верховном народном собрании КНДР Ли Чхоля к российской Госдуме. В тексте говорится, что Москва и Пхеньян вместе "подвергаются настоящей травле со стороны коллективного Запада".

"Заокеанские негодяи пытаются уничтожить нас санкционными пакетами. Нас окружают цепью недружественных государств", — говорится в обращении северокорейского депутата к Госдуме. Он предложил двум странам "консолидироваться" и "укреплять свою роль на мировой арене".

  • Международные санкции против КНДР, к которым присоединилась Москва, введены за развитие Пхеньяном собственных ракетной и ядерной военных программ.

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