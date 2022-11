Депутат Госдумы предложила запретить игры с насилием и ЛГБТ

Депутат Государственной думы России от партии "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова предложила запретить распространение в России видеоигр, которые, по её мнению, пропагандируют гомосексуальность, насилие, жесткость и порнографию. Об этом сообщает РИА Новости.

Лантратова также предлагает запретить игры, в которых есть ненормативная лексика, информация об изготовлении наркотиков, информация о способах самоубийства, а также игры, которые могут склонить несовершеннолетних к противоправным действиям. Депутат подготовила поправки, которые предлагает дополнить к законопроекту о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", к закону "Об информации" и в Кодекс об административных правонарушениях.

Лантратова перечислила список игр, которые должны быть запрещены. Депутат обнаружила геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в сериях Assassinʼs Creed, Dragon Age, The Last of Us, а также в играх Life Is Strange, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch, The Sims 3.