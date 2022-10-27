Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты, запрещающие "пропагандировать и оправдывать" "нетрадиционные сексуальные отношения" и педофилию среди взрослых и детей. Среди несовершеннолетних будет запрещено распространять информацию о гомосексуалах и трансгендерах. Голосование прошло утром в четверг, 27 октября.

Соавторами документов заявлены почти 400 депутатов. На заседании председатель палаты Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны защитить детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. "Все остальное — это грех, содомия, тьма, и наша страна борется с этим", — цитирует его сайт Думы.

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