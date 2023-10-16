Депутат Саблин, якобы находящийся на фронте, регулярно отдыхает в Турции

Депутат Госдумы от "Единой России", первый зампред парламентского комитета по обороне и руководитель организации "Боевое братство" Дмитрий Саблин регулярно отдыхает со своей семьёй в Турции, хотя ряд российских провоенных телеграм-каналов, как и сам Саблин, утверждали, что чиновник с первых дней так называемой специальной военной операции почти всё время находится на фронте в Украине.

Как установило издание The Insider, получившее доступ к данным Саблина из системы бронирования авиабилетов "Сирена-Трэвел", в курортный сезон депутат почти ежемесячно летал в Турцию, используя дипломатический паспорт. Отмечается, что в октябре прошлого года, когда Саблин отдыхал с супругой в Анталье, он продрожал публиковать патриотические посты в своих соцсетях.

The Insider утверждает, что Дмитрий Саблин входит в число богатейших российских депутатов, а организация "Боевое братство", которой он руководит - один из крупнейших получателей президентских грантов.

"Ему принадлежат рестораны, отели, агрохолдинг, он занимается девелоперским бизнесом, одна из его компаний, в частности, продаёт квартиры для сирот", - пишет издание, добавляя, что госконтракты заключаются без конкуренции и по завышенным ценам.

Также в материале The Insider говорится, что поскольку Турция не присоединилась к санкциям Евросоюза, это позволило Саблину спасти от ареста свою яхту Bacchus Alla стоимостью в миллиард рублей.

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