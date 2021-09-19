Депутат из Ярославля сообщила об отправке рабочих на митинг в Москву

Рабочих "Группы ГАЗ" из Ярославля организованно отправили в Москву для участия в митинге по итогам выборов. Об этом в соцсетях сообщила депутат от КПРФ Евгения Овод. По её словам, рабочим пообещали заплатить по 10 тысяч рублей за участие в митинге, и полторы тысячи рублей суточных.

По подсчётам Овод, поездом с вокзала в Ярославле в Москву поехали около тысячи человек. Депутат не исключает, что на митинг в российскую столицу отправятся служащие "Группы ГАЗ" из других регионов.

Овод публикует фотокопию инструкции, которую, как утверждается, получают отъезжающие рабочие. В ней указано, что при себе нужно иметь сертификат о вакцинации, маски, документы и банковскую карту, на которую будет перечислена оплата.

Представители "Группы ГАЗ" сообщение депутата пока не комментировали.

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В России с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы. По состоянию на 10 часов утра по московскому времени явка избирателей с учётом аннексированного Крыма составила более 35,5 процентов. В регионах также проходят выборы в местные органы власти.

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