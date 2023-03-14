Депутат МГД Евгений Ступин исключен из рядов КПРФ за инакомыслие

Поздно вечером во вторник стало известно, что бюро московского городского комитета КПРФ постановило исключить из членов партии Евгения Ступина за антивоенное письмо, положительную характеристику Илье Яшину и голосование против отчета Сергея Собянина в Мосгордуме в 2022 году.

На своей странице в Фейсбуке Евгений Ступин написал:

"Только что бюро московского горкома КПРФ приняло решение о моем исключении из партии. На заседание приезжал даже первый заместитель Зюганова Г.А. - Афонин Ю.В. и активно лоббировал мое исключение.

Назвали три основания:

- подписание мною 24 февраля 2022 года письма "Социалисты и коммунисты против войны";

- предоставление положительной характеристики в уголовное дело находящемуся в местах лишения свободы Илье Яшину;

- голосование против отчета мэра Москвы Сергея Собянина в Мосгордуме в 2022 году".

Ступин отмечает, что за его исключение проголосовали, в частности, первый секретарь МГК КПРФ Николай Зубрилин и советник ЦК КПРФ Валерий Рашкин. Против были лишь руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Татьяна Десятова и заместитель руководителя фракции КПРФ Павел Тарасов.

Как пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на свой источник, из фракции КПРФ в Мосгодуме депутат Ступин пока не исключен. В публикации также обращается внимание на то, что за время работы Мосгордумы седьмого созыва, в котором фракция КПРФ значительно увеличила свое представительство, это уже третий случай исключения депутата из рядов КПРФ. В марте 2021 года из фракции КПРФ были исключены депутаты Елена Шувалова и Дмитрий Локтев, которых до этого исключили и из партии. Одним из поводов для исключения Шуваловой стал круглый стол в конце 2019 года, на который она пригласила оппозиционера Алексея Навального. Что касается Локтева, то он был исключен из КПРФ, как сообщалось, за невыполнение предвыборного меморандума московского горкома КПРФ. Сам депутат связал свое исключение с тем, что не поддержал проект городского бюджета в 2019 году.

Евгений Ступин сообщил о своём намерении записать отдельное видео, в котором расскажет о ходе двухчасового обсуждения и о последствиях его исключения из партии.