Депутат новосибирского заксобрания отказался от дуэли на перфораторах

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов опубликовал в своем фейсбуке пост, в котором вызвал на дуэль с перфораторами депутата областного заксобрания Константина Антонова. По его словам, после заседания профильной комиссии горсовета один из домов в городе "получил шанс быть достроенным" в то время, как его региональный коллега выступал за снос строения. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Ростислав Антонов предложил депутату заксобрания снести на скорость одну из стен дома, так как тот якобы остался единственным, кто выступает за снос. Константин Антонов не принял предложение. В разговоре с "Прецедентом" он назвал поведение депутата горсовета "несерьезным" и "шутовским".

"Так и запишем, Константин Антонов лично за свои слова ответить боится", - позже отреагировал в фейсбуке Ростислав Антонов.