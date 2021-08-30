Депутат от КПРФ подал иск на конкурентку по выборам от "Яблока"

Депутат горсовета Кемерова от КПРФ Иван Утробин подал иск против конкурентки на выборах в Госдуму от "Яблока" Галины Фильченко. Он требует снять её кандидатуру из-за поддержки протестов в Москве. Об этом Фильченко написала на своей странице в фейсбуке.

Согласно иску Утробина, митинг 27 июля 2019-го года за допуск кандидатов к выборам в Мосгордуму и митинг 23 января в поддержку политзаключенных были организованы участниками структур оппозиционера Алексея Навального. На этих акциях Фильченко была задержана и оштрафована.

Слушания по иску состоялись 27 августа в Кемеровском областном суде. "Что могло сподвигнуть этого депутата на такой "подвиг" остается только догадываться. А ведь Умное голосование Навального поддерживало кандидатов от КПРФ на выборах. Мне кажется такого даже при СССР не было.", – написала в своём посте Фильченко.

Издание SOTA сообщило со ссылкой на источник местного отделения "Яблока", что Утробин якобы "действует не по собственной инициативе, а в пользу "Единой России".

Кандидатом от "Единой России" по тому же округу является депутат Госдумы Дмитрий Исламов, ранее занимавший должность заместителя губернатора Кузбасса.

Галина Фильченко в 2017 году стала депутатом Тверского района Москвы, а сейчас избирается в Госдуму по Кемеровской области, в которой родилась и работала.

Ранее по закону о поддержке "экстремистских организаций" сняли с выборов нескольких бывших региональных руководителей штабов Навального, среди них Ирина Фатьянова из Петербурга, Виолетта Грудина из Мурманска, Александр Черников из Калининграда (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и ликвидированы).

Помимо руководителей штабов суды снимают с выборов волонтеров, активистов и действующих депутатов. В Калининграде на выборы не допустили бывших активистов штаба Навального Ивана Лузина и Рагнара Рейна. В Москве суд снял с выборов в Госдуму псковского политика Льва Шлосберга и главу муниципалитета Красносельского района Москвы Илью Яшина.