Депутат рассказал о нехватке продуктов в селе на Таймыре

В магазинах села Хатанга в течение месяца нет продуктов питания. Об этом рассказал в соцсетях депутат Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета Михаил Иваницкий.

Иваницкий записал видео на фоне пустых прилавков одного из магазинов. По его словам, в Хатанге нет мяса, колбасы, овощей и фруктов, молочной продукции, яиц. Причина - в транспортной логистике, считает депутат. "Грузовых самолётов нет, а чартерная компания в первую очередь считает свою прибыль, а не благополучие населения. Уже месяц мы находимся вот в такой блокаде в мирное время", - добавил депутат.

Самое ужасное, отмечает Иваницкий, что администрации района нет до этого дела. По его словам , Хатангу посетил глава района, который на вопрос жителей сколько они будут голодать, ответил, что и в Дудинке (административный центр Таймыра) бывают перебои с продуктами.

Село Хатанга на Таймыре является одним из наиболее северных населенных пунктов в России. Продукты в Хатангу завозят по воде во время навигации, которая начинается в сентябре.