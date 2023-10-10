Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки покинул оппозиционную правую партию "Общество обновления Японии" после критики за поездку в Россию. Сопартийцы требовали его исключения после того, как он сказал российским журналистам, что верит в победу Москвы в украинской войне.

Формальным поводом для исключения должно было стать нарушение партийной дисциплины. Депутат не предупредил сопартийцев о зарубежной поездке. Он принёс им извинения, заявив, что это была техническая ошибка, передаёт "Киодо Цусин".

Судзуки заявил, что его интервью было обрезано, а сам он призывал к прекращению огня. На пресс-конференции он заявил, что считает, что Россия не проиграет войну из-за разных масштабов с Украиной. "Я говорю об этом японским журналистам, почему я не могу говорить об этом в России?" — цитирует его The Japan Times.

75-летний политик 8 раз избирался в японский парламент. Там он выступал за укрепление отношений с Россией. Ранее в карьере он возглавлял комитет по иностранным делам нижней палаты японского парламента и был спецпредставителем правительства Японии на переговорах с Москвой о мирном соглашении и статусе Курильских островов.

По его инициативе на острове Кунашир в 1999 году был открыт "Дом дружбы между русским и японским народами". В 2022 году он заявлял, что президент России Владимир Путин был "вынужден" начать вторжение в Украину из-за несоблюдения Киевом минских соглашений.

The Japan Times отмечает, что попытка исключения Судзуки из партии произошла на фоне возможного роспуска парламента и объявления всеобщих выборов. Он не планирует сдавать мандат и останется беспартийным депутатом Палаты советников.