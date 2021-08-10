На Камчатке депутат признался в непреднамеренном убийстве

Депутат Заксобрания Камчатки от партии "Единая Россия", предприниматель Игорь Редькин признался в непреднамеренном убийстве местного жителя. Издание ИА "Кам 24" опубликовало его сообщение.

Инцидент произошёл 2 августа. По словам Редькина он узнал, что на свалке около поселка Озерновский бродит медведь. Депутат решил отогнать его, чтобы не пострадали местные жители. "Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд", – написал Редькин.

Он отметил, что долгое время был депутатом от "Единой России", но теперь решил приостановить свое членство в партии.

По данным издания, 2 августа на свалке поселка Озерновский был убит 30-летний Андрей Толстопятов. Из его тела извлекли пулю, выпущенную из карабина, принадлежащего Редькину. Депутата задержали.

Игорь Редькин за последние три года отчитался о доходе более чем в 1,5 миллиарда рублей. Он совладелец ряда рыбопромышленных и авиационных предприятий.