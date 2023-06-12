Депутата думы Ханты-Мансийского округа убили в Новой Москве

Депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа убили в Новой Москве. Тело Александра Колодича с признаками насильственной смерти нашли в подвале его дома, сообщает Следственный комитет.
Жену депутата с множественными ножевыми ранениям также нашли в доме, её госпитализировали. По подозрению в убийстве задержан 39-летний рабочий, который ухаживал за садом депутата, сообщает Сибирь.Реалии.
В Следственном комитете сообщили, что между депутатом и рабочим "возник конфликт, который перерос в поножовщину".
"На крики прибежала жена Колодича, садовник ударил ножом и её", – сообщили в ведомстве. Утверждается, что садовник после убийства закопал тело депутата в подвале и скрылся, но затем рассказал о случившемся брату, а тот сообщил сыну погибшего.
- Александр Колодич возглавлял в думе Ханты-Мансийского автономного округа комитет по бюджету, финансам и налоговой политике. Родился 20 марта 1965 года в омском селе Седельниково, с 1973 года жил в Нефтеюганске. С 2005 года Колодич был председателем правления "Союза предпринимателей Югры", с 2006 по 2011 год – депутатом Думы Нефтеюганска, с 2013 – депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа.
- В 2016 году журналисты округа сняли про Колодича сюжет о том, что подконтрольные Колодичу управляющие компании "взымают с населения повышенные коммунальные платежи, извлекая в итоге крупные дивиденды". Депутат заявил, что фильм - "вброс оппонентов накануне выборов".
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