Депутата думы Ханты-Мансийского округа убили в Новой Москве

Депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа убили в Новой Москве. Тело Александра Колодича с признаками насильственной смерти нашли в подвале его дома, сообщает Следственный комитет.

Жену депутата с множественными ножевыми ранениям также нашли в доме, её госпитализировали. По подозрению в убийстве задержан 39-летний рабочий, который ухаживал за садом депутата, сообщает Сибирь.Реалии.

В Следственном комитете сообщили, что между депутатом и рабочим "возник конфликт, который перерос в поножовщину".

"На крики прибежала жена Колодича, садовник ударил ножом и её", – сообщили в ведомстве. Утверждается, что садовник после убийства закопал тело депутата в подвале и скрылся, но затем рассказал о случившемся брату, а тот сообщил сыну погибшего.