Депутата "Единой России" могут исключить из партии за голос "против"

Депутата Госдумы от "Единой России" Евгения Марченко могут исключить из партии за то, что он во время рассмотрения проекта федерального бюджета в первом чтении проголосовал против его принятия.

Рекомендацию исключить Марченко дала однопартийцам комиссия "Единой России" по этике. По её мнению, депутат нарушил положение о фракции "единороссов" в Госдуме, согласно которому все члены фракции должны голосовать в соответствии с выработанной позицией руководства.

По словам председателя комиссии Валентины Терешковой, решение исключить Марченко из партии было принято на заседании единогласно. Последнее слово остаётся за президиумом генерального совета "Единой России", который соберётся в ближайшее время.

СМИ отмечают, что в день голосования по проекту бюджета пресс-служба "Единой России" сообщила, что законопроект поддержали все члены партии в Госдуме. О том, что Марченко голосовал против, до сегодняшнего дня не было ни слова.

Сам Евгений Марченко объяснил свою позицию тем, что во время обсуждения проекта бюджета ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве в Петербурге центра высокотехнологической педиатрии на базе местного педиатрического университета. По словам Марченко, руководство вуза в течение четырёх лет безуспешно пытается добиться выделения бюджетных средств на это строительство и попросило депутата о содействии.

В ответ первый замглавы фракции "Единой России" Вячеслав Макаров заявил, что связался с ректором педиатрического университета Дмитрием Ивановым и тот сказал, что с Марченко не общался и ничего у него не просил. При этом в разговоре с изданием "Коммерсант" Иванов говорит обратное. Он подтверждает, что обратился к депутату, поскольку клинике требуется новое здание взамен старого, построенного ещё в 1905 году.

Марченко считает, что Иванов теперь отказывается от своих слов, потому что его "запугали". Депутат также подчеркнул, что в случае исключения из "Единой России" будет работать в Госдуме в качестве одномандатника и попробует "выстроить новые отношения с фракцией с учётом открывшихся обстоятельств".