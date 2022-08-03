Депутату Госдумы дали 10 лет колонии. На оглашение приговора он не пришёл 

Мосгорсуд приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова, признав его виновным в получении взятки в размере более 3 миллиардов рублей.

При этом Белоусова не взяли под стражу в зале суда, так как он не явился на оглашение приговора. Защита депутата объяснила это его занятостью. Формально чиновник находился под подпиской о невыезде. Теперь Мосгорсуд объявил Белоусова в розыск.

61-летний Вадим Белоусов избирался депутатом Госдумы дважды: в 2011 году от партии "Единая Россия" и пятью годами позже от партии "Справедливая Россия". В 2018 году против него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Он был лишён депутатской неприкосновенности.

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Белоусов, будучи председателем совета директоров челябинского ОАО "Первый хлебокомбинат", а также его тёща Маргарита Бутакова, работавшая в компании главным бухгалтером, получили вознаграждение на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей от представителей дорожно-строительного холдинга за покровительство их деятельности.

Ни Белоусов, ни 80-летняя Бутакова, которую приговорили к пяти годам лишения свободы условно, вину не признали.