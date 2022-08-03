Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Депутату Госдумы дали 10 лет колонии. На оглашение приговора он не пришёл 

Вадим Белоусов

Мосгорсуд приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова, признав его виновным в получении взятки в размере более 3 миллиардов рублей.

При этом Белоусова не взяли под стражу в зале суда, так как он не явился на оглашение приговора. Защита депутата объяснила это его занятостью. Формально чиновник находился под подпиской о невыезде. Теперь Мосгорсуд объявил Белоусова в розыск.

61-летний Вадим Белоусов избирался депутатом Госдумы дважды: в 2011 году от партии "Единая Россия" и пятью годами позже от партии "Справедливая Россия". В 2018 году против него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Он был лишён депутатской неприкосновенности.

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Белоусов, будучи председателем совета директоров челябинского ОАО "Первый хлебокомбинат", а также его тёща Маргарита Бутакова, работавшая в компании главным бухгалтером, получили вознаграждение на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей от представителей дорожно-строительного холдинга за покровительство их деятельности.

Ни Белоусов, ни 80-летняя Бутакова, которую приговорили к пяти годам лишения свободы условно, вину не признали.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG