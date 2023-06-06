Депутата Госдумы требуют проверить из-за слов об украинском языке

Глава фракции "Яблока" в томской городской думе Василий Еремин обратился к прокурору с требованием провести расследование по статье о разжигании межнациональной розни в отношении депутата Госдумы Алексея Диденко, который ранее заявил, что украинский язык и государственность не должны существовать. Об этом сообщает ТВ-2.

В мае депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко назвал украинский язык "языком врага" и заявил, что он нужен только военным переводчикам. "Это принципиальная фракционная позиция", - заявил депутат. "Не должно быть ни государства этого, ни языка", - сказал Диденко на конференции по вопросу гармонизации нормативно-правовой базы в соответствие с законодательством России.

После выступления один из присутствующих напомнил депутату, что существует статья о разжигании межнациональной розни. "Что вы пугаете меня уголовным кодексом? Очень страшно! Не должно быть ни государства этого, ни языка - вычистить его", - ответил Диденко, добавив, что "если хотят с нами дружить, пусть по-русски говорят".

Алексей Диденко родился в Украине. Он возглавляет комитет Госдумы по региональной политике.