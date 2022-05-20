Депутата Госсовета Коми признали "иноагентом" из-за возврата билета

Депутата Госсовета Коми Виктора Воробьёва внесли в реестр СМИ – "иностранных агентов" из-за возврата ему средств на покупку билета на поезд в Великобритании. Об этом Север.Реалии рассказал сам Воробьёв.



О том, какое финансирование Минюст считает иностранным, депутат узнал из возражений ведомства на иск Воробьева. В документе говорится, что в марте 2020 года ему одной операцией поступило 2100 рублей из Великобритании.

В документе указывается, что Воробьёв также имел опосредованное иностранное финансирование. По несколько десятков тысяч рублей он получал от проекта "Апология", "Новых региональных медиа" (это одно из юридических лиц интернет-журнала "7x7") и правозащитного центра "Мемориал". Минюст утверждает, что все эти организации имеют иностранное финансирование.

"По Закону о СМИ для того, чтобы попасть в реестр СМИ-иноагентов, нужно соответствовать двум условиям: распространять информацию в открытом доступе и получать доход из иностранных источников. Не спорю – информацию я, безусловно, распространяю, как и полагается политику. Странно, правда, приравнивать политиков к СМИ – логика законодателя здесь не поддаётся разумному пониманию. Ну хорошо: допустим, я СМИ. Почему иностранное? Минюст выдвигает следующее обоснование: в 2020 году я получил две тысячи рублей от иностранного источника. Я долго искал, что же это за таинственные две тысячи рублей. Нашёл: компенсация за возврат железнодорожного билета от британской компании Юго-Восточные железные дороги", – объяснил Воробьёв.



Остальные транзакции, по словам Воробьева, он получил за юридическую помощь задержанным на митингах. Депутат сказал, что эти деньги были получены от российских юридических лиц и имели целевое направление – помощь задержанным.